Рубіо заявив, що незабаром може з’явитися план щодо припинення війни Росії проти України

Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо війни в Україні, які відбулися в Києві та Москві, були змістовними. Він вважає, що найближчими тижнями може бути розроблено план заходів щодо виходу з війни, який буде вигідним для обох сторін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ефір NTD News.

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Що сказав Рубіо про відновлення переговорів між Україною та РФ

За словами Рубіо, він не хоче говорити, що переговори в Києві та Москві були хорошими чи поганими, або продуктивними чи непродуктивними. Він зазначив, що бесіди були змістовними і були висловлені нові ідеї.

"Це дуже складний конфлікт, який триває вже тривалий час. Ми не бачили особливого прогресу з боку жодної зі сторін щодо їхньої готовності йти на поступки, і до цього моменту обидві сторони дотримувалися дуже чітких "червоних ліній". Але цими вихідними відбулися змістовні переговори — як у Києві, так і в Москві, і, сподіваюся, завдяки цьому ми зможемо прокласти шлях уперед, щоб відновити переговори, в яких США завжди були готові відігравати роль посередника", — сказав держсекретар.

Він додав, що не хоче бути надмірно оптимістичним, але й не налаштований песимістично. Чиновник вважає, що найближчими тижнями може з’явитися план, який влаштує обидві сторони, оскільки з’явилася «загальна відкритість».

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"У найближчі кілька тижнів є можливість розробити подальшу дорожню карту, щоб відновити переговори й, можливо, дійти до результату, який буде прийнятним для обох сторін, бо саме це необхідно для того, щоб конфлікт завершився. Обидві сторони повинні будуть погодитися з цим.... Були висунуті змістовні ідеї, щодо яких, принаймні вперше, здавалося, з’явилася певна загальна відкритість. Але роботи ще дуже багато", — підсумував Рубіо.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 і 6 вересня спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. Після цього Президент України Володимир Зеленський заявив, що США вивчають можливі заходи щодо деескалації війни між Україною та РФ у зимовий період.

Також ми писали, що в МЗС України вже анонсували зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Вона відбудеться у вересні.