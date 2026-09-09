Рубио заявил, что вскоре может быть план по прекращению войны России против Украины

Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по поводу войны в Украине в Киеве и Москве были содержательными. Он считает, что в ближайшие недели может быть разработал план шагов по выходу из войны, который будет выгоден для обеих сторон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эфир NTD News.

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Что сказал Рубио о возобновлении переговоров Украины и РФ

По словам Рубио, он не хочет говорить, что переговоры в Киеве и Москве были хорошими или плохими, либо продуктивными или непродуктивными. Он отметил, что беседы были содержательными и были высказаны новые идеи.

"Это очень сложный конфликт, который продолжается уже длительное время. Мы не видели особого продвижения ни с одной из сторон с точки зрения их готовности идти на уступки, и до этого момента обе стороны придерживались очень четких "красных линий". Но в эти выходные состоялись содержательные переговоры — как в Киеве, так и в Москве, и, надеюсь, благодаря этому мы сможем выстроить путь вперед, чтобы возобновить переговоры, в которых США всегда были готовы играть роль посредника", — сказал госсекретарь.

Он добавил, что не хочет быть чрезмерно оптимистичным, но и не настроен пессимистично. Чиновник считает, что в ближайшие недели может быть план, который устроит обе стороны, так как появилось "общая открытость".

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"В ближайшие несколько недель есть возможность разработать дальнейшую дорожную карту, чтобы возобновить переговоры и, возможно, прийти к результату, который будет приемлем для обеих сторон, потому что именно это необходимо для того, чтобы конфликт завершился. Обе стороны должны будут согласиться с этим... Были выдвинуты содержательные идеи, по отношению к которым впервые по крайней мере, казалось, появилась определенная общая открытость. Но работы еще очень много", — резюмировал Рубио.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 и 6 сентября спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. После Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США изучают возможные меры по деэскалации войны между Украины и РФ зимнее время.

Также мы писали, что в МИД Украины уже анонсировали встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится в сентябре.