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Главная Новости дня Зеленский назвал сроки появления первых результатов мирных переговоров

Зеленский назвал сроки появления первых результатов мирных переговоров

Ua ru
10 сентября 2026 21:23
Зеленский сообщил, когда ожидает первых результатов переговоров о мире
Владимир Зеленский

Первые результаты переговорного процесса по прекращению войны могут появиться уже к концу сентября. До этого времени украинская и американская стороны продолжат подготовку к трехсторонней встрече, которая должна состояться в конце месяца в Нью-Йорке.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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