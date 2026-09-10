Зеленский сообщил, когда ожидает первых результатов переговоров о мире

Владимир Зеленский

Первые результаты переговорного процесса по прекращению войны могут появиться уже к концу сентября. До этого времени украинская и американская стороны продолжат подготовку к трехсторонней встрече, которая должна состояться в конце месяца в Нью-Йорке.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

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