Зеленский сообщил, когда ожидает первых результатов переговоров о мире

Зеленский назвал сроки появления первых результатов мирных переговоров
Ua ru
10 сентября 2026 21:23
Владимир Зеленский
Первые результаты переговорного процесса по прекращению войны могут появиться уже к концу сентября. До этого времени украинская и американская стороны продолжат подготовку к трехсторонней встрече, которая должна состояться в конце месяца в Нью-Йорке.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
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