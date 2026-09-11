Зеленський: ескалація реактивними Шахедами стає терористичнішою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російська ескалація із застосуванням реактивних "Шахедів" стає дедалі більш терористичною. Сьогодні внаслідок ударів по заправках у Києві загинули двоє людей, ще дев’ять постраждали. Президент України Володимир Зеленський закликав посилити захист неба та масштабувати протидію російським безпілотникам.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у п'ятницю, 11 вересня.

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Зеленський розповів про наслідки російських атак

Президент зазначив, що протягом дня росіяни цілеспрямовано завдають ударів по заправках у Києві. За його словами, лише від цих ударів загинули двоє людей, а ще дев’ять постраждали.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Окремо він повідомив, що серед постраждалих є рятувальник, який був поранений через повторний удар. Також, за словами президента, росіяни вдарили по будівлі компанії "Київстар".

"Російська ескалація реактивними "Шахедами" поступово стає все більш терористичною. Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар.

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Вдарили також по будівлі компанії "Київстар". І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині", — зазначив лідер.

Зеленський закликав посилити захист неба

Президент наголосив, що Україна не може просто чекати, поки Росія вдосконалюватиме способи своїх атак. Він закликав максимально зосередити увагу на прикритті неба, пошуку рішень для захисту людей та масштабуванні протидії російським дронам.

Також Зеленський подякував усім, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. За його словами, така підтримка щодня допомагає рятувати життя.

"Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня", — підсумував президент.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Канада долучиться до створення пан’європейської протиракетної системи FREYJA, перший зразок якої Україна розраховує отримати вже до кінця 2026 року. Комплекс розробляють як доступнішу та масовішу альтернативу американським Patriot із фокусом на перехопленні балістичних ракет. За словами Володимира Зеленського, розробку планують суттєво пришвидшити порівняно з початковими оцінками.

Новини.LIVE також писали, що Україна зможе протидіяти реактивним дронам типу Shahed, але для цього потрібні час і підтримка партнерів. Наразі понад 60 компаній працюють над відповідними технологіями та рішеннями. Володимир Зеленський також закликав розвивати співвиробництво та створювати виробничі лінії в інших країнах.