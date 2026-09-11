РФ планує довести частку реактивних дронів до 70%: прогноз Долінце

Боєць мобільно-вогневої групи. Фото: Нацполіція України

Російське військове командування взяло курс на поступове переведення своїх дронів на реактивні моделі під час масованих повітряних ударів по Україні. Наразі ворог уже використовує суттєву частку таких апаратів, проте найближчими місяцями їхня присутність у небі стане значно помітнішою.

Про планомірне технологічне переоснащення засобів нападу противника в ефірі проєкту Ранок.LIVE ексклюзивно повідомив експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце.

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Росія буде частіше застосовувати реактивні дрони по Україні

За словами фахівця, агресор суттєво скоригував тактичні терміни накопичення ресурсів і підготовки ударів. Якщо раніше інтервали між масштабними обстрілами були коротшими, то зараз росіяни витрачають більше часу на планування кожної наступної операції.

"Якщо загалом про масовані атаки, то ми бачимо, що період підготовки до чергових масованих атак ворога дещо збільшився. Якщо раніше він в попередні місяці складав порядка від двох-трьох до п'яти днів, то зараз ми бачимо період таких масованих атак в середньому складає три-п'ять до десяти днів в залежності від підготовки ворога. По-друге, ми маємо констатувати, що фактично між цими атаками ворог регулярно здійснює обстріли різними засобами враження в меншій суттєво кількості", — зазначив Долінце.

Одночасно зберігається висока загроза комбінованих ракетних обстрілів для яких противник збирає арсенали різної номенклатури. Обсяги таких засобів у межах однієї атаки залишаються значними й безпосередньо залежать від темпів виробництва та логістики ворога.

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"Якщо говорити про чергові атаки, то в цілому з того, що ми бачимо останній день, загалом ворог здатний готувати атаки обсягом декілька десятків різних видів ракет. Тобто це або балістика, або крилаті ракети, або комбінування їх. І тоді ця кількість може додаватися. Тобто говорити про 60-70 до 80 засобів. І, звісно, одночасна атака з великою кількістю ударних безпілотників, з яких в останніх атаках ми бачили третину з них реактивні", — пояснив авіаексперт.

Останні повітряні напади вже показали нову тактику росіян.

"Тобто з запущених там 300-350 одночасно безпілотників десь 100-150 були саме реактивними. Але плани ворога до кінця року збільшити частку реактивних ударних платформ до 50-70% відповідно поетапно. Тому варто очікувати, що кількість реактивних дронів продовжить лише зростати", — підсумував Богдан Долінце.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Росія нарощує застосування вдосконалених реактивних безпілотників "Герань-3", аналогів Shahed-238, які за швидкістю, складністю перехоплення та траєкторією польоту наближаються до характеристик крилатих ракет. Мета ворога — максимально ускладнити роботу мобільних вогневих груп і виснажити українську протиповітряну оборону.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна здатна успішно нейтралізувати цю нову загрозу, проте для масштабного захисту неба необхідне сприяння міжнародних союзників. Нині понад 60 підприємств паралельно розробляють інженерні рішення для боротьби з реактивними дронами. Водночас вітчизняні інженери та волонтери вже використовують адаптовані дешевші FPV-дрони для збиття ворожих апаратів.

Крім того, українські розробники вже проводять бойові випробування власного швидкісного реактивного перехоплювача. Вітчизняний дрон здатен розганятися до понад 600 км/год і створений саме для знищення важких швидкісних повітряних цілей на підступах до міст та об'єктів критичної інфраструктури.