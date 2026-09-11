Россия планирует довести долю реактивных дронов до 70%: прогноз Долинце

Боец мобильно-огневой группы. Фото: Нацполиция Украины

Российское военное командование взяло курс на постепенный переход своих дронов на реактивные модели в ходе массированных воздушных ударов по Украине. В настоящее время противник уже использует значительную долю таких аппаратов, однако в ближайшие месяцы их присутствие в небе станет гораздо более заметным.

О планомерном технологическом переоснащении средств нападения противника в эфире проекта Ранок.LIVE эксклюзивно сообщил эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце.

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Россия будет чаще применять реактивные дроны против Украины

По словам специалиста, агрессор существенно скорректировал тактические сроки накопления ресурсов и подготовки ударов. Если раньше интервалы между масштабными обстрелами были короче, то сейчас россияне тратят больше времени на планирование каждой следующей операции.

"Если говорить в целом о массированных атаках, то мы видим, что период подготовки к очередным массированным атакам врага несколько увеличился. Если раньше в предыдущие месяцы он составлял от двух-трех до пяти дней, то сейчас мы видим, что период таких массированных атак в среднем составляет от трех-пяти до десяти дней в зависимости от подготовки врага. Во-вторых, мы должны констатировать, что фактически между этими атаками противник регулярно осуществляет обстрелы различными средствами поражения в значительно меньшем количестве", — отметил Долинце.

Одновременно сохраняется высокая угроза комбинированных ракетных обстрелов, для которых противник собирает арсеналы различной номенклатуры. Объемы таких средств в рамках одной атаки остаются значительными и напрямую зависят от темпов производства и логистики противника.

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"Если говорить о очередных атаках, то в целом, судя по тому, что мы наблюдаем в последние дни, враг способен готовить атаки с использованием нескольких десятков различных видов ракет. То есть это либо баллистические ракеты, либо крылатые ракеты, либо их комбинация. И тогда это количество может увеличиваться. То есть речь идет о 60–70–80 средствах. И, конечно, одновременная атака с большим количеством ударных беспилотников, из которых в последних атаках мы видели, что треть из них — реактивные", — пояснил авиаэксперт.

Последние воздушные атаки уже продемонстрировали новую тактику россиян.

"То есть из запущенных там 300–350 беспилотников одновременно где-то 100–150 были именно реактивными. Но планы врага до конца года увеличить долю реактивных ударных платформ до 50–70 % будут реализовываться поэтапно. Поэтому следует ожидать, что количество реактивных дронов будет только расти", — подытожил Богдан Долинце.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Россия наращивает применение усовершенствованных реактивных беспилотников "Герань-3", аналогов Shahed-238, которые по скорости, сложности перехвата и траектории полёта приближаются к характеристикам крылатых ракет. Цель врага — максимально затруднить работу мобильных огневых групп и истощить украинскую противовоздушную оборону.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина способна успешно нейтрализовать эту новую угрозу, однако для масштабной защиты неба необходимо содействие международных союзников. Сейчас более 60 предприятий параллельно разрабатывают инженерные решения для борьбы с реактивными дронами. В то же время отечественные инженеры и волонтеры уже используют адаптированные более дешевые FPV-дроны для сбивания вражеских аппаратов.

Кроме того, украинские разработчики уже проводят боевые испытания собственного скоростного реактивного перехватчика. Отечественный дрон способен разгоняться до более чем 600 км/ч и создан именно для уничтожения тяжёлых скоростных воздушных целей на подступах к городам и объектам критической инфраструктуры.