Федоров: Україна тестує реактивний дрон зі швидкістю понад 600 км/год

Український дрон-перехоплювач. Фото: кадр з відео Михайла Федорова/ Facebook

Українські розробники проводять бойове тестування реактивного дрона-перехоплювача, який може розвивати швидкість понад 600 км/год. Безпілотник створили для боротьби з новими російськими ударними дронами, зокрема реактивними "Шахедами", які стають новою загрозою для української ППО.

Про це повідомив колишній міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Новини.LIVE.

Україна тестує новий дрон-перехоплювач

Федоров розповів, що відвідав одне з виробництв реактивних безпілотників. За його словами, команда розробників однією з перших в Україні створила дрон-перехоплювач із реактивним двигуном.

"Команда однією з перших в Україні створила реактивний дрон-перехоплювач, який завдяки реактивному двигуну розвиває швидкість до понад 600 км/год. Зараз розробка проходить бойове тестування", — зазначив Федоров.

Наразі очікуються результати випробувань та перші підтверджені випадки знищення цілей за допомогою нового перехоплювача. Федоров також повідомив, що кілька українських виробників уже мають власні рішення для протидії реактивним безпілотникам.

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Росія використовує реактивні "Шахеди"

За словами Федорова, Росія поступово почала замінювати звичайні "Шахеди" на реактивні версії. Через вищу швидкість такі безпілотники становлять додаткову загрозу для української системи протиповітряної оборони.

"Сьогодні бачимо тенденцію: росіяни поступово замінюють звичайні шахеди реактивними. Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою", — сказав він.

Колишній міністр оборони зазначив, що Україна має нарощувати темпи розробки та виробництва засобів протидії новому типу повітряних цілей.

Україна розвиває дрони-перехоплювачі

Федоров нагадав, що Міністерство оборони минулого року почало системно розвивати напрям дронів-перехоплювачів. Зокрема, відбувалося відкриття ринку для виробників, бойове тестування розробок та збільшення закупівель.

Українські виробники також отримували гранти через Brave1. Команда Міноборони аналізувала запропоновані рішення та допомагала з їхнім випробуванням.

За словами Федорова, Україна вже має одну з найсучасніших систем малої ППО у світі, а український досвід у цій сфері вивчають інші армії.