Федоров: Украина испытывает реактивный дрон со скоростью более 600 км/ч

Украинский дрон-перехватчик. Фото: кадр из видео Михаила Федорова / Facebook

Украинские разработчики проводят боевые испытания реактивного дрона-перехватчика, способного развивать скорость свыше 600 км/ч. Беспилотник был создан для борьбы с новыми российскими ударными дронами, в частности реактивными "Шахедами", которые становятся новой угрозой для украинской ПВО.

Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Новини.LIVE.

Украина тестирует новый дрон-перехватчик

Федоров рассказал, что посетил одно из предприятий по производству реактивных беспилотников. По его словам, команда разработчиков одной из первых в Украине создала дрон-перехватчик с реактивным двигателем.

"Команда одной из первых в Украине создала реактивный дрон-перехватчик, который благодаря реактивному двигателю развивает скорость свыше 600 км/ч. Сейчас разработка проходит боевые испытания", — отметил Федоров.

В настоящее время ожидаются результаты испытаний и первые подтвержденные случаи уничтожения целей с помощью нового перехватчика. Федоров также сообщил, что несколько украинских производителей уже имеют собственные решения для противодействия реактивным беспилотникам.

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По словам Федорова, Россия постепенно начала заменять обычные "Шахеды" на реактивные версии. Из-за более высокой скорости такие беспилотники представляют дополнительную угрозу для украинской системы противовоздушной обороны.

"Сегодня мы наблюдаем тенденцию: россияне постепенно заменяют обычные «Шахеды» на реактивные. Это изменение стратегии ведения войны в небе. Наша реакция должна быть быстрой", — сказал он.

Бывший министр обороны отметил, что Украина должна наращивать темпы разработки и производства средств противодействия новому типу воздушных целей.

Украина развивает дроны-перехватчики

Федоров напомнил, что Министерство обороны в прошлом году начало системно развивать направление дронов-перехватчиков. В частности, происходило открытие рынка для производителей, боевые испытания разработок и увеличение закупок.

Украинские производители также получали гранты через Brave1. Команда Минобороны анализировала предложенные решения и помогала с их испытаниями.

По словам Федорова, Украина уже обладает одной из самых современных систем малой ПВО в мире, а украинский опыт в этой сфере изучают другие армии.