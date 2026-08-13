Россия запустила по Украине 133 дрона: зафиксированы попадания в 15 точках

Пилот садится в истребитель. Фото: Командование ВВС ВСУ

Украинская система противовоздушной обороны сбила и нейтрализовала 111 из 133 беспилотников различных типов, которыми РФ атаковала Украину начиная с вечера 12 августа. Несмотря на эффективную работу ПВО, известно о нескольких случаях прямых попаданий вражеских целей.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Как отработали силы ПВО Украины в ночь на 13 августа

Всего российские войска применили для удара 133 беспилотных летательных аппарата. Среди них зафиксированы ударные БПЛА типа Shahed, включая реактивные модификации, дроны "Гербера", а также специальные беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Пуски осуществлялись одновременно из нескольких точек: из российских городов Курска, Орела, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка и района Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Статистика сбитых целей по состоянию на утро 13 августа. Фото: ВВС ВСУ

По предварительной информации военных, защитникам удалось сбить или подавить средствами РЭБ 111 вражеских дронов различных типов.

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Несмотря на высокую эффективность ПВО, полностью избежать разрушений не удалось. Средства воздушного нападения противника поразили 15 различных локаций. Кроме того, падение обломков сбитых российских беспилотников зафиксировано ещё на 16 объектах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ВВС ВСУ перестали публиковать точную статистику по количеству вражеских ракет, выпущенных во время массированных атак. По информации издания Bloomberg, корректировка формата официальных сводок является вынужденной мерой для повышения уровня безопасности.

Также в ГУР заявили, что по состоянию на август 2026 года Россия сформировала запас из примерно 6,2 тысячи ударных БПЛА «Герань» различных модификаций. Впрочем, существующие технологические и производственные ограничения пока не позволяют россиянам поддерживать стабильно высокую интенсивность их использования.