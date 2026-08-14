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Количество ракет неизвестно: сколько дронов сбила ПВО за сутки

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Дата публикации 14 августа 2026 09:46
Ночная атака дронов 14 августа: ПВО сбила 90 российских БПЛА
Работа мобильно-огневой группы. Фото: 15-й армейский корпус

Украинская противовоздушная оборона сбила 90 из 112 дронов, которыми Россия атаковала страну с вечера 13 августа. По предварительным подсчетам, россияне для атаки применили реактивные и стандартные Shahed, "Гербера", "Бандероль" и "Пародия", запустив их с пяти направлений. Впрочем, в некоторых областях до сих пор действует воздушная тревога из-за атак дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Сколько беспилотников уничтожили силы ПВО Украины по состоянию на 14 августа

В течение ночи 14 августа подразделения противовоздушной обороны Украины обезвредили 90 российских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации по состоянию на 08:00, защитники сбили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы дроны типа Shahed,"Гербера" и другие беспилотные аппараты в восточных, северных и южных регионах страны.

Массированное воздушное нападение началось ещё в 18:00 13 августа. Всего противник направил на украинские города и сёла 112 беспилотников различного назначения.

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Статистика сбитых целей по состоянию на утро 14 августа. Фото: ВВС ВСУ

Запуск беспилотников осуществлялся одновременно из пяти разных точек: из районов российских городов Миллерово, Курска и Орела, а также из временно оккупированных Донецка и крымского Гвардейского.

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К сожалению, избежать повреждений не удалось: попадания средств воздушного нападения оккупантов зафиксированы в 11 различных местах. Еще на шести участках обнаружили падение обломков сбитых аппаратов. По состоянию на утро боевые действия не прекращаются, поскольку в украинском воздушном пространстве остается несколько вражеских беспилотников, а гражданских лиц призывают не пренебрегать собственной безопасностью.

Как уже сообщали ранее Новини.LIVE, проблема защиты украинского неба от баллистической угрозы остается сейчас самой главной и является ключевым фактором устойчивости государства в предстоящий холодный период. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для перехода через зимний период критически необходимо передать хотя бы 5% американского запаса противоракет для комплексов Patriot, тогда как предоставление 10% позволило бы полностью нейтрализовать удары врага этого типа.

Параллельно военные ведомства приняли решение изменить подход к информированию гражданского населения, отказавшись от обнародования точных данных о количестве ракет, пропущенных противником во время массированных обстрелов.

В то же время Киев активно интегрируется в долгосрочные оборонные инициативы континента, в частности в проект совместной европейской противобаллистической обороны FREYJA, к которому уже присоединились десять государств. В рамках этого сотрудничества и развития собственной ракетной программы первые ощутимые практические результаты в укреплении противоракетного щита ожидаются на рубеже 2026–2027 годов.

российские войска беспилотники обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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