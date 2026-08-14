Нічна атака дронів 14 серпня: ППО знешкодила 90 російських БпЛА

Робота мобільно-вогневої групи. Фото: 15-й армійський корпус

Українська протиповітряна оборона знешкодила 90 зі 112 дронів, якими Росія атакувала країну з вечора 13 серпня. За попередніми підрахунками росіяни для атаки застосували реактивні та стандартні Shahed, "Гербера", "Бандероль" і "Пародія", запустивши їх із п'яти напрямків. Втім, у деяких областях досі триває повітряна тривога через атаки дронів.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

Скільки безпілотників знищили сили ППО України станом на 14 серпня

Упродовж ночі, 14 серпня, підрозділи протиповітряної оборони України знешкодили 90 російських безпілотних літальних апаратів. За попередньою інформацією станом на 08:00, захисники збили або придушили засобами радіоелектронної боротьби дрони типу Shahed, "Гербера" та інші безпілотні засоби у східних, північних і південних регіонах держави.

Масований повітряний напад розпочався ще о 18:00 13 серпня. Загалом противник спрямував по українських містах і селах 112 безпілотників різного призначення.

Статистика збитих цілей станом на ранок 14 серпня. Фото: ПС ЗСУ

Запуск безпілотників здійснювався одразу з п'яти різних точок: із районів російських міст Міллерово, Курськ та Орел, а також із тимчасово окупованих Донецька та кримського Гвардійського.

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На жаль, уникнути пошкоджень не вдалося: влучання засобів повітряного нападу окупантів зафіксували на 11 різних локаціях. Ще на шести ділянках виявили падіння уламків збитих апаратів. Станом на ранок бойова робота не припиняється, оскільки в українському повітряному просторі залишається кілька ворожих безпілотників, а цивільних закликають не нехтувати власною безпекою.

Як уже повідомляли раніше Новини.LIVE, проблема захисту українського неба від балістичної загрози залишається зараз найголовнішою та є ключовим фактором стійкості держави під час прийдешніх холодів. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що для проходження зимового періоду критичною потребою є передача бодай 5% американського запасу протиракет до комплексів Patriot, тоді як надання 10% дозволило б повністю нейтралізувати удари ворога цього типу.

Паралельно військові відомства прийняли рішення змінити підхід до інформування цивільних, відмовившись від оприлюднення точних кількостей пропущених противником ракет під час масованих обстрілів.

Водночас Київ активно інтегрується у довгострокові оборонні ініціативи континенту, зокрема в проєкт спільної європейської протибалістичної оборони FREYJA, до якого вже приєдналися десять держав. У межах цієї співпраці та розвитку власної ракетної програми перші відчутні практичні результати у зміцненні протиракетного щита очікуються на межі 2026–2027 років.