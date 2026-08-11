Bloomberg: Україна більше не називає кількість ракет РФ

Зенітні комплекси Viktor українських військових. Фото: Командування ОС ЗСУ

Україна більше не повідомляє публічно точну кількість російських ракет, запущених під час масованих атак. За даними Bloomberg, таке рішення пов'язане зі зміною формату звітності як заходом безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Україна змінила формат звітності щодо ракетних атак

За даними Bloomberg, українська сторона вирішила не розкривати кількість запущених Росією ракет під час атак. Агентство пов'язує це зі зміною формату звітності та заходами безпеки.

Водночас Повітряні сили продовжують повідомляти про результати роботи протиповітряної оборони щодо безпілотників.

Під час однієї з останніх атак російські війська застосували 120 БпЛА. Українська ППО знищила або подавила 98 із них.

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Після атаки 5 серпня перестали називати перехоплення балістики

Bloomberg також звертає увагу на зміни у повідомленнях щодо балістичних ракет.

Під час атаки 5 серпня Росія запустила загалом 28 ракет, серед яких були 24 балістичні та чотири протикорабельні. За даними Повітряних сил, жодну з ракет тоді не вдалося збити.

Після цього Україна також припинила публічно повідомляти дані про перехоплення балістичних ракет.

Зміна формату може бути пов'язана з необхідністю не розкривати противнику інформацію про можливості української протиповітряної оборони та наявність засобів для боротьби з різними типами ракет.

Новини.LIVE писали, що міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав союзників терміново збільшити постачання ракет для посилення захисту українського неба. За його словами, партнерам необхідно активізувати спільні зусилля, щоб запобігти масштабним пошкодженням енергетичної інфраструктури України під час майбутніх російських атак.

Новини.LIVE інформували, що за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги Україна щодня працює над залученням додаткових ракет для систем протиповітряної оборони, особливо для боротьби з балістичними цілями. Водночас держава прискорює локалізацію виробництва критично важливих видів озброєння, щоб поступово зменшувати залежність від іноземних поставок.