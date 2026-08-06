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Головна Новини дня Сибіга пояснив, чому Україні дедалі складніше отримувати ракети для ППО

Сибіга пояснив, чому Україні дедалі складніше отримувати ракети для ППО

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 12:03
Сибіга розповів, як Україна отримує ракети для ППО та Patriot
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Україна щодня працює над отриманням додаткових ракет для систем протиповітряної оборони, особливо антибалістичних. Паралельно держава прискорює локалізацію виробництва критично важливих видів озброєння, щоб зменшити залежність від іноземних постачань. За словами глави МЗС Андрія Сибіги, українські дипломати буквально "б'ються" за кожну ракету для захисту неба.

Про це Сибіга сказав, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

"Б'ємося за кожну ракету": Сибіга зробив заяву про посилення ППО

За словами Сибіги, за дорученням президента України Володимира Зеленського вже триває активна робота з партнерами щодо розміщення виробництва окремих видів озброєння в Україні. Частина проєктів перебуває на стадії переговорів, а деякі вже реалізуються.

Міністр наголосив, що український досвід ведення війни є важливою перевагою для міжнародних виробників зброї, адже дозволяє швидко тестувати нові розробки безпосередньо на полі бою.

"Ми будемо далі максимально прискорювати отримання ліцензій. З деякими партнерами такі ліцензії вже отримано, і виробництво певної продукції налагоджується", — зазначив Сибіга.

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Окремо глава МЗС звернув увагу на проблему забезпечення України антибалістичними ракетами. Він пояснив, що через обмежені обсяги виробництва та ситуацію на Близькому Сході їх отримання стало значно складнішим.

"Ми буквально б'ємося за кожну ракету. Зараз кожен посол на щоденній основі працює над отриманням ракет, особливо антибалістичних", — сказав міністр.

За його словами, українська сторона продовжує переговори зі США, виробниками озброєння та іншими партнерами щодо постачання ракет і розвитку спільного виробництва засобів протиповітряної оборони. Він додав, що відповідні консультації тривають після принципових домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Як писали Новини.LIVE, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна очікує від 22-го пакета санкцій ЄС нових жорстких обмежень проти Росії, зокрема заборони на надання морських послуг. За його словами, такі санкції мають посилити тиск на російську економіку та ускладнити роботу її морської логістики. Україна також закликає партнерів синхронізувати санкційну політику, щоб підвищити ефективність обмежень.

Також Сибіга повідомляв, що північнокорейські ракетні установки, якщо їх розгорнуть у Росії для ударів по Україні, одразу стануть законною військовою ціллю для Сил оборони. За словами міністра, Москва і Пхеньян поглиблюють військову співпрацю, що потребує відповідної реакції з боку України та її партнерів. Він наголосив, що така техніка має бути знищена у разі її застосування проти України.

МЗС Андрій Сибіга ППО
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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