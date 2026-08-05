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Головна Новини дня Сибіга: Україна очікує, що 22-й пакет санкцій ЄС заборонить морські послуги для Росії

Сибіга: Україна очікує, що 22-й пакет санкцій ЄС заборонить морські послуги для Росії

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 16:36
Сибіга: Україна очікує, що 22-й пакет санкцій ЄС заборонить морські послуги для Росії
Андрій Сибіга. Фото: скрін з відео

Україна розраховує, що 22-й пакет санкцій Європейського Союзу міститиме нові обмеження, які посилять економічний тиск на Росію. Одним із головних очікувань є заборона морських послуг для РФ.

Про це заявив виконувач обов'язків міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Україна очікує нових санкцій ЄС проти Росії

За словами політика, після ухвалення 21-го пакета санкцій уже розпочалася робота над наступним. Україна сподівається, що нові обмеження ще більше підвищать ціну російської агресії.

"Ми очікуємо і сподіваємося, що 22-й пакет, робота над яким уже розпочалася, міститиме необхідні для цього руйнівного тиску на Росію елементи. Передусім ідеться про заборону морських послуг. Це вкрай важливо", — наголосив Сибіга.

Також Сибіга повідомив, що після останніх російських атак українські фахівці виявили в уламках ракет компоненти західного виробництва. Відповідну інформацію вже передали міжнародним партнерам дипломатичними каналами із закликом максимально обмежити Росії доступ до технологій і перекрити можливості обходу санкцій.

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Окрім посилення санкційного тиску, Сибіга назвав ключовими пріоритетами України зміцнення протиповітряної оборони та нарощування власних оборонних спроможностей. За його словами, посилення українського війська, стійкості держави та економіки залишається критично важливим для протидії російській агресії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні лідери Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити дію секторальних санкцій проти Росії. Вперше обмеження пролонгували не на традиційні шість місяців, а одразу на один рік, щоб зберегти довгостроковий економічний тиск на країну-агресора.

Як повідомляли Новини.LIVE, у межах 21-го пакета санкцій Європейського Союзу було запроваджено обмеження проти помічника російського диктатора Володимира Путіна Володимира Мединського. Він неодноразово представляв Росію на переговорах з Україною та входив до складу російської делегації під час зустрічей у Стамбулі.

санкції проти Росії МЗС Андрій Сибіга
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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