Сибига: Украина ожидает, что 22-й пакет санкций ЕС запретит оказание морских услуг России

Андрей Сибига. Фото: скрин с видео

Украина рассчитывает, что 22-й пакет санкций Европейского Союза будет содержать новые ограничения, которые усилят экономическое давление на Россию. Одним из главных ожиданий является запрет на оказание морских услуг в адрес РФ.

Об этом заявил исполняющий обязанности министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

Украина ожидает новых санкций ЕС против России

По словам политика, после принятия 21-го пакета санкций уже началась работа над следующим. Украина надеется, что новые ограничения еще больше повысят цену российской агрессии.

"Мы ожидаем и надеемся, что 22-й пакет, работа над которым уже началась, будет содержать необходимые для оказания этого разрушительного давления на Россию элементы. Прежде всего речь идет о запрете морских услуг. Это крайне важно", — подчеркнул Сибига.

Также Сибига сообщил, что после последних российских атак украинские специалисты обнаружили в обломках ракет компоненты западного производства. Соответствующая информация уже передана международным партнерам по дипломатическим каналам с призывом максимально ограничить доступ России к технологиям и перекрыть возможности обхода санкций.

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Помимо усиления санкционного давления, Сибига назвал ключевыми приоритетами Украины укрепление противовоздушной обороны и наращивание собственного оборонного потенциала. По его словам, укрепление украинской армии, устойчивости государства и экономики остается критически важным для противодействия российской агрессии.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне лидеры Европейского Союза приняли решение продлить действие секторальных санкций против России. Впервые ограничения продлили не на традиционные шесть месяцев, а сразу на один год, чтобы сохранить долгосрочное экономическое давление на страну-агрессора.

Как сообщали Новини.LIVE, в рамках 21-го пакета санкций Европейского Союза были введены ограничения в отношении помощника российского диктатора Владимира Путина Владимира Мединского. Он неоднократно представлял Россию на переговорах с Украиной и входил в состав российской делегации во время встреч в Стамбуле.