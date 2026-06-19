Европейские лидеры продлили санкции против РФ ещё на 12 месяцев

Заседание Совета ассоциации Украина — ЕС. Фото иллюстративное: Кабинет министров Украины

Лідери ЄС продовжили термін дії секторальних санкцій проти РФ. Обмеження для Росії діятимуть не звичних шість місяців, а цілий рік. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Європейської ради в четвер, 18 червня.

Як передає Новини.LIVE з посиланням на Die Zeit, про це заявила речниця президента Європейської ради Марія Томасік.

Продовження санкцій проти РФ

Обговорення тривало близько трьох із половиною годин, майже до опівночі 18 червня за київським часом. Рішення щодо продовження санкцій для Росії ухвалили одностайно. Ініціативу підтримали 27 європейських лідерів.

"Обговорення стосовно України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти Росії на 12 місяців", — зазначила речниця президента Європейської ради Марія Томасік.

Рішення щодо річного терміну дії не стосується персональних санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську агресію. Такі обмеження й надалі переглядатимуть кожні шість місяців.