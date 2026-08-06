Сибига рассказал, как Украина получает ракеты для ПВО и системы Patriot

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Украина ежедневно работает над получением дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны, особенно антибаллистических. Параллельно государство ускоряет локализацию производства критически важных видов вооружения, чтобы снизить зависимость от иностранных поставок. По словам главы МИД Андрея Сибиги, украинские дипломаты буквально "борются" за каждую ракету для защиты неба.

Об этом Сибига сказал, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

"Боремся за каждую ракету": Сибига сделал заявление об усилении ПВО

По словам Сибиги, по поручению президента Украины Владимира Зеленского уже ведется активная работа с партнерами по размещению производства отдельных видов вооружения в Украине. Часть проектов находится на стадии переговоров, а некоторые уже реализуются.

Министр подчеркнул, что украинский опыт ведения войны является важным преимуществом для международных производителей оружия, ведь позволяет быстро тестировать новые разработки непосредственно на поле боя.

"Мы будем и дальше максимально ускорять получение лицензий. С некоторыми партнерами такие лицензии уже получены, и налаживается производство определенной продукции", — отметил Сибига.

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Отдельно глава МИД обратил внимание на проблему обеспечения Украины антибаллистическими ракетами. Он пояснил, что из-за ограниченных объемов производства и ситуации на Ближнем Востоке их получение стало значительно сложнее.

"Мы буквально боремся за каждую ракету. Сейчас каждый посол ежедневно работает над получением ракет, особенно противоракетных", — сказал министр.

По его словам, украинская сторона продолжает переговоры с США, производителями вооружения и другими партнерами по вопросам поставок ракет и развития совместного производства средств противовоздушной обороны. Он добавил, что соответствующие консультации продолжаются после достижения принципиальных договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Как писали Новини.LIVE, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от 22-го пакета санкций ЕС новых жестких ограничений против России, в частности запрета на предоставление морских услуг. По его словам, такие санкции должны усилить давление на российскую экономику и затруднить работу её морской логистики. Украина также призывает партнеров синхронизировать санкционную политику, чтобы повысить эффективность ограничений.

Также Сибига сообщал, что северокорейские ракетные установки, если их развернут в России для нанесения ударов по Украине, сразу станут законной военной целью для Сил обороны. По словам министра, Москва и Пхеньян углубляют военное сотрудничество, что требует соответствующей реакции со стороны Украины и ее партнеров. Он подчеркнул, что такая техника должна быть уничтожена в случае ее применения против Украины.