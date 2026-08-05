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Главная Новости дня Могут стать военной целью: Сибига о северокорейских ракетных установках в РФ

Могут стать военной целью: Сибига о северокорейских ракетных установках в РФ

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 13:13
Сибига заявил, что северокорейские ракетные установки на территории РФ могут стать военной целью
Срочная новость

Сибига о северокорейских ракетных установках в РФ: Если их развернут — они станут законной военной целью

Реакция должна быть не только дипломатической, подчеркнул глава МИД. Он добавил, что углубление военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Сибига сообщил, что Украина находится в постоянном контакте с Японией и Южной Кореей, для которых сотрудничество России и КНДР также создает серьезные риски для безопасности.

Министр подчеркнул, что ответом международного сообщества должны стать ужесточение санкций, дальнейшая изоляция режима в Северной Корее и консолидация усилий для оказания давления на Россию с целью прекращения войны.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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