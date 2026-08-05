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Головна Новини дня Можуть стати військовою ціллю: Сибіга про північнокорейські ракетні установки у РФ

Можуть стати військовою ціллю: Сибіга про північнокорейські ракетні установки у РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 13:13
Сибіга заявив, що північнокорейські ракетні установки у РФ можуть стати військовою ціллю
Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

У разі розгортання північнокорейських ракетних установок у Росії вони стануть законною військовою ціллю України. Поглиблення військової співпраці Москви та Пхеньяна становить загрозу не лише для України, а й для безпеки Індо-Тихоокеанського регіону. Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію та КНДР.

Про глава МЗС України Андрій Сибіга заявив під час зустрічі з очільницею МЗС Латвії Байбою Браже у середу, 5 серпня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Сибіга про про північнокорейські ракетні установки у Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у разі розгортання на території Росії північнокорейських ракетних установок вони стануть законною військовою ціллю для українських військових.

За словами глави МЗС, реакція на поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном має бути не лише дипломатичною. Він наголосив, що у випадку появи таких установок буде відповідна реакція Сил оборони України.

"Перш за все, ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. Вони стають легітимною військовою ціллю. Відповідно буде реакція наших військових", — заявив Сибіга.

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Міністр також зазначив, що інформація про посилення військової взаємодії між Росією та Північною Кореєю потребує особливої уваги, адже, за його словами, подібні дані зазвичай підтверджуються.

Сибіга наголосив, що така співпраця становить загрозу не лише для України, а й для безпеки Індо-Тихоокеанського регіону. Саме тому Україна перебуває у постійному контакті з партнерами, зокрема Японією та Південною Кореєю, для яких взаємодія Москви та Пхеньяна також створює серйозні безпекові ризики.

Очільник дипломатичного відомтва підкреслив, що відповіддю міжнародної спільноти мають стати посилення санкційного тиску на Росію, подальша ізоляція режиму Північної Кореї та консолідація зусиль партнерів для посилення тиску на Москву з метою припинення війни.

Новина доповнюється...

Андрій Сибіга Росія Північна Корея
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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