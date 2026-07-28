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Главная Новости дня Тегеран требует компенсации: Сибига позвонил главе МИД Ирана по поводу обвинений в атаке

Тегеран требует компенсации: Сибига позвонил главе МИД Ирана по поводу обвинений в атаке

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 23:55
Сибига поговорил с главой МИД Ирана после угроз в адрес Украины: что известно
Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи после заявлений Тегерана о возможном ответе Украине. В ходе беседы украинская сторона подчеркнула необходимость избежать дальнейшей эскалации и решать спорные вопросы дипломатическим путем.

Об этом глава МИД сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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О чем Сибига говорил с главой МИД Ирана

По словам Сибиги, беседа была "откровенной", а дипломатия даже в сложных обстоятельствах остается лучшим способом прямого диалога.

"Я повторил, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не преследовали цели нападения на гражданские суда или людей", — отметил министр.

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Также он прокомментировал заявления Ирана о гибели гражданина страны и повреждении гражданского судна во время недавнего инцидента.

"Наша цель — противостоять российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы", — подчеркнул Сибига.

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Глава украинского МИД призвал Иран воздержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации, а также прекратить поддержку войны России против Украины.

В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Украина заверила Тегеран в непреднамеренности атаки на иранское судно и отсутствии намерений обострять ситуацию.

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Вместе с тем Иран заявил, что считает неприемлемыми любые атаки на своих граждан и интересы и настаивает на возмещении нанесенного ущерба.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море и пригрозил ответом. По его словам, Тегеран расценивает этот инцидент как нарушение международного права.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, между Украиной и Ираном обострилась дипломатическая напряженность после обвинений Тегерана в адрес Киева в связи с инцидентом в акватории Каспийского моря. В ответ украинская сторона подчеркнула, что именно Иран продолжает поддерживать Россию в войне, поставляя ей ударные беспилотники и другое вооружение.

Иран МИД Андрей Сибига
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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