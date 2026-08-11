Bloomberg: Украина больше не называет количество ракет РФ

Зенитные комплексы Viktor украинских военных. Фото: Командование ОС ВСУ

Украина больше не сообщает публично точное количество российских ракет, запущенных в ходе массированных атак. По данным Bloomberg, такое решение связано с изменением формата отчетности в качестве меры безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Украина изменила формат отчетности о ракетных атаках

По данным Bloomberg, украинская сторона решила не раскрывать количество ракет, запущенных Россией во время атак. Агентство связывает это с изменением формата отчетности и мерами безопасности.

В то же время Воздушные силы продолжают сообщать о результатах работы противовоздушной обороны в отношении беспилотников.

Во время одной из последних атак российские войска задействовали 120 БПЛА. Украинская ПВО уничтожила или подавила 98 из них.

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После атаки 5 августа перестали упоминать о перехватах баллистических ракет

Bloomberg также обращает внимание на изменения в сообщениях о баллистических ракетах.

Во время атаки 5 августа Россия запустила в общей сложности 28 ракет, среди которых были 24 баллистические и четыре противокорабельные. По данным Воздушных сил, ни одну из ракет тогда сбить не удалось.

После этого Украина также перестала публично сообщать данные о перехватах баллистических ракет.

Изменение формата может быть связано с необходимостью не раскрывать противнику информацию о возможностях украинской противовоздушной обороны и наличии средств для борьбы с различными типами ракет.

Новини.LIVE писали, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал союзников срочно увеличить поставки ракет для усиления защиты украинского неба. По его словам, партнерам необходимо активизировать совместные усилия, чтобы предотвратить масштабные повреждения энергетической инфраструктуры Украины во время предстоящих российских атак.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Украина ежедневно работает над привлечением дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны, особенно для борьбы с баллистическими целями. В то же время государство ускоряет локализацию производства критически важных видов вооружения, чтобы постепенно снижать зависимость от иностранных поставок.