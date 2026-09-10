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Головна Новини дня Зеленський: ми вирішимо питання з реактивними дронами, треба час

Зеленський: ми вирішимо питання з реактивними дронами, треба час

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10 вересня 2026 21:31
Зеленський заявив про розробку засобів проти реактивних дронів
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Ahmed Zakot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе збивати реактивні дрони типу Shahed, але потрібна підтримка від партнерів. За його словами, наразі понад 60 компаній уже розробляють відповідні рішення.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Канаді, передає Новини.LIVE.

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Протидія реактивним дронам

Зеленський заявив, що Україна має унікальні системи, технології, знання та досвід того, як захищати критичну інфраструктуру

"Світ змінюється, технології змінюються. Наприклад, ми допомагаємо нашим друзям на Близькому Сході під час масових ударів по них, ми надіслали групи операторів, ми поділилися своїм досвідом, нашими технологіями. А потім Росія почала користуватися, наприклад, реактивними дронами, спеціальними моторами до цих дронів, і, чесно кажучи, у нас не було достатньо інструментів для того, щоб їх, ці швидкісні цілі, знищувати", — каже глава держави.

За його словами, наразі 60 компаній працюють над цим. Він запевнив, що Україна вирішить це питання, але потрібен час.

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Зеленський заявив, що недостатньо не тільки технологій, а й грошей, щоб виробляти тисячі дронів для їх знищення.

"Саме тому ми ділимося нашими знаннями, нашими технологіями, але і вам потрібно щодня працювати. Тому ми говоримо про співвиробництво, виробничі лінії в інших країнах", — наголосив він.

За його словами, в умовах війни потрібно змінюватися щодня.

Як писали Новини.LIVE, 10 вересня російські окупанти атакували Павлоград у Дніпропетровській області та Краматорськ на Донеччині. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. На удари вже відреагував Володимир Зеленський.

Крім того, у ніч проти 10 вересня російські окупанти атакували Хмельницький. Уламки БпЛА впали та загорілися на території ринку. Також сталася повторна детонація. коли на місце удару прибули рятувальники.

Володимир Зеленський Канада війна Україна дрони співпраця
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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