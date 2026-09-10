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Головна Новини дня РФ скинула шість авіабомб на Краматорськ: поранені понад 20 людей

РФ скинула шість авіабомб на Краматорськ: поранені понад 20 людей

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10 вересня 2026 18:51
РФ скинула шість авіабомб на Краматорськ: 22 поранених, серед них немовля
Наслідки російського обстрілу Краматорська 10 вересня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у четвер, 10 вересня, атакували Краматорськ у Донецькій області. Ворог скинув шість авіабомб на місто. Внаслідок обстрілу поранення отримали 22 людини, серед них немовля.

Про це повідомила пресслужба МВС України, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Краматорська 10 вересня

Внаслідок атаки РФ пошкоджені три приватні та 14 багатоквартирних будинків, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Російський обстріл Краматорська 10 вересня
Російський обстріл Краматорська 10 вересня. Фото: ДСНС

"На місці одного з влучань рятувальники обстежили пошкоджені будинки. Вибухова хвиля деформувала вхідні двері до квартир, у яких опинилися заблоковані люди", — йдеться у повідомленні.

Удар Росії по Краматорську 10 вересня
Допомога людям, в яких деформувалися двері до квартир. Фото: ДСНС

Постраждалі отримали всю необхідну допомогу від рятувальників.

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Допис МВС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 10 вересня російські окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині, внаслідок чого є загиблі та поранені. Противник завдав удару по ТРЦ.

А у ніч проти 10 вересня Росія завдала удару по Хмельницькому. Уламки БпЛА впали та загорілися на території ринку. Крім того, сталася повторна детонація.

МВС війна Донецька область обстріли Краматорськ Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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