РФ скинула шість авіабомб на Краматорськ: 22 поранених, серед них немовля

Наслідки російського обстрілу Краматорська 10 вересня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у четвер, 10 вересня, атакували Краматорськ у Донецькій області. Ворог скинув шість авіабомб на місто. Внаслідок обстрілу поранення отримали 22 людини, серед них немовля.

Про це повідомила пресслужба МВС України, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Краматорська 10 вересня

Внаслідок атаки РФ пошкоджені три приватні та 14 багатоквартирних будинків, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Російський обстріл Краматорська 10 вересня. Фото: ДСНС

"На місці одного з влучань рятувальники обстежили пошкоджені будинки. Вибухова хвиля деформувала вхідні двері до квартир, у яких опинилися заблоковані люди", — йдеться у повідомленні.

Допомога людям, в яких деформувалися двері до квартир. Фото: ДСНС

Постраждалі отримали всю необхідну допомогу від рятувальників.

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Допис МВС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 10 вересня російські окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині, внаслідок чого є загиблі та поранені. Противник завдав удару по ТРЦ.

А у ніч проти 10 вересня Росія завдала удару по Хмельницькому. Уламки БпЛА впали та загорілися на території ринку. Крім того, сталася повторна детонація.