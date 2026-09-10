Росія вдарила по ТРЦ в Павлограді: двоє загиблих і 18 поранених

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Павлограда 10 вересня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у четвер, 10 вересня, атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Удари противника спричинила масштабні пожежі. Відомо про обстріл торгово-розважального центру.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та глава МВС Іван Вигівський, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Павлограда 10 вересня

"Двоє людей загинули, щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград", — зазначив Ганжа.

Наслідки російського обстрілу Павлограда 10 вересня. Фото: кадр з відео

Внаслідок російського удару горять авто, торговельні павільйони та магазин.

Російський удар по Павлограду 10 вересня. Фото: ДСНС

Вигівський повідомив, що під ударом Росії опинився ТРЦ у середмісті Павлограда. Атака сталася посеред дня, коли на вулицях було багато людей.

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Ліквідація наслідків російського обстрілу Павлограда. Фото: ДСНС

Обстріл Павлограда 10 вересня. Фото: ДСНС

Реагування на удари

"Питання реагування на такі терористичні удари та захисту цивільних ми обговорили під час розширеної наради у Дніпрі. У ній взяли участь очільник ОВА Олександр Ганжа, представники усіх структур Сил безпеки та оборони області, народні депутати, керівники підрозділів системи МВС", — розповів Вигівський.

Розширена нарада у Дніпрі. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

За словами міністра, з початку цього року РФ завдала по Дніпропетровщині понад 18 тисяч ударів. Переважно йдеться про атаки БпЛА. Останнім часом противник посилив удари по продовольчих складах, житлових кварталах, потягах, ТРЦ.

Глава МВС Іван Вигівський. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

"Під час наради також обговорили питання посилення взаємодії, захисту важливих соціальних обʼєктів, реагування в осінньо-зимовий період. Рішення та відповідні доручення є", — додав Вигівський.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 10 вересня російські окупанти атакували Хмельницький. Зокрема, уламки впали та загорілися на території ринку. Коли на місці обстрілу прибули фахівці ДСНС, то сталася повторна детонація, внаслідок чого четверо рятувальників отримали поранення.

Крім того, вночі Росія атакувала Кривий Ріг. Під ударом противника опинився житловий сектор. Внаслідок обстрілу люди отримали поранення.