Унаслідок російського удару по ринку у Хмельницькому постраждали рятувальники

Рятувальники гасять пожежу на ринку у Хмельницькому вночі 10 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Хмельниччини

У ніч проти четверга, 10 вересня, російські військові атакували Хмельницький БпЛА. Один із дронів збили, але уламки впали та загорілися на території ринку. Коли на місце прибули працівники ДСНС, на місці влучання сталася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмувалися четверо рятувальників.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару по ринку у Хмельницькому вночі 10 вересня

Потерпілі вогнеборці зазнали травм різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували. Пожежу загасили.