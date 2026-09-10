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Главная Новости дня Удар РФ по рынку в Хмельницком: пострадали спасатели

Удар РФ по рынку в Хмельницком: пострадали спасатели

Ua ru
10 сентября 2026 01:52
В результате российского удара по рынку в Хмельницком пострадали спасатели
Спасатели тушат пожар на рынке в Хмельницком ночью 10 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Хмельнитчины

В ночь на четверг, 10 сентября, российские военные атаковали Хмельницкий ударными БпЛА. Один из дронов сбили, но обломки упали и загорелись на территории рынка. Когда на место прибыли сотрудники ГСЧС, в месте попадания произошла повторная детонация. В результате взрыва пострадали четверо спасателей.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергій Тюрин, передает Новини.LIVE.

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Ночью 10 сентября 2026 года РФ обстреляла Хмельницкий
Скриншот сообщения Сергея Тюрина

Последствия удара по рынку в Хмельницком ночью 10 сентября

Потерпевшие пожарные получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. Пожар потушили.

Спасатели тушат пожар в Хмельницком после обстрела ночью 10 сентября 2026 года
Спасатели на месте возгорания на рынке в Хмельницком ночью 10 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула сообщал, что ночью под ударом БпЛА оказался Кривой Рог. В результате обстрела пострадал жилой сектор. Получили ранения два человека.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря сообщал, что вечером 9 сентября россияне обстреляли Сумы. Атака повредила автомобили на парковке и здание торгово-развлекательного комплекса. Два человека погибли, а еще 20 — получили ранения.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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