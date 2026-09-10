В результате российского удара по рынку в Хмельницком пострадали спасатели

Удар РФ по рынку в Хмельницком: пострадали спасатели
В ночь на четверг, 10 сентября, российские военные атаковали Хмельницкий ударными БпЛА. Один из дронов сбили, но обломки упали и загорелись на территории рынка. Когда на место прибыли сотрудники ГСЧС, в месте попадания произошла повторная детонация. В результате взрыва пострадали четверо спасателей.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергій Тюрин, передает Новини.LIVE.
Последствия удара по рынку в Хмельницком ночью 10 сентября
Потерпевшие пожарные получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. Пожар потушили.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула сообщал, что ночью под ударом БпЛА оказался Кривой Рог. В результате обстрела пострадал жилой сектор. Получили ранения два человека.
Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря сообщал, что вечером 9 сентября россияне обстреляли Сумы. Атака повредила автомобили на парковке и здание торгово-развлекательного комплекса. Два человека погибли, а еще 20 — получили ранения.