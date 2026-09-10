Ночью 10 сентября 2026 года РФ обстреляла Кривой Рог в Днепропетровской области

Спасатель тушит пожар после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Черниговщины

В ночь на четверг, 10 сентября, российские военные атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Под ударом оказался жилой район. Есть раненые. Пострадавших доставили в больницу — там врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

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Что известно об обстреле Кривого Рога ночью 10 сентября

В 00:05 Воздушные силы ВС Украины сообщили, что в направлении Кривого Рога с юга летят ударные беспилотники.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

"Город под интенсивным обстрелом вражеских БпЛА. Еще есть на подлете к городу. Берегите себя", — отметил Александр Вилкул в 00:32.

Информацию о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняют.

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ОБНОВЛЕНО В 01:49: Александр Вилкул уточнил, что БпЛА нанесли удары по пяти локациям в Центрально-Городском и Саксаганском районах города. В двух местах тушат пожары. Известно о двух раненых: один находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. Обоих пострадавших доставили в операционную — врачи оказывают им помощь. Получили повреждения дома, частный и многоэтажный жилые секторы, учреждения образования, культуры и бизнеса. Продолжается аварийно-спасательная операция.

Скриншот сообщений Александра Вилкула

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря сообщал, что вечером 9 сентября россияне обстреляли Сумы. Получили повреждения автомобили на парковке и здание торгово-развлекательного комплекса. Есть погибшие и пострадавшие.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что в ночь на 9 сентября российская атака повредила многоэтажку, склады и более десятка жилых домов в Днепре. Пострадали три человека. В частности, получил травмы 15-летний подросток.