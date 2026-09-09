Россия нанесла удар по ТРЦ в Сумах 9 сентября: трое погибших, 14 раненых

Последствия российского обстрела Сум 9 сентября. Фото: Сумская ОВА

Российские оккупанты в среду, 9 сентября, атаковали Сумы. Противник нанес прицельный удар с помощью дрона по территории торгово-развлекательного центра. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров и и.о. мэра Сум Артем Кобзар, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел ТРЦ в Сумах 9 сентября

В результате российской атаки повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. На месте удара возник пожар.

На месте работают все необходимые службы — продолжаются работы по ликвидации последствий и спасательная операция.

По предварительной информации, Россия нанесла удар по ТРЦ реактивным БПЛА. На данный момент известно о трёх погибших и 14 раненых.

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Как писали Новини.LIVE, 9 сентября российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего пострадали три человека. В частности, противник повредил многоэтажное здание и склады.

Кроме того, российская атака полностью разрушила склад лекарственных препаратов компании "Аптека доброго дня". В результате удара предприятие потеряло сотни тонн медикаментов.