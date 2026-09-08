Россия уничтожила сотни тонн лекарств Аптеки доброго дня

Последствия нападения РФ на склад "Аптеки доброго дня". Фото: Сергей Горницкий/Facebook

Российские оккупанты уничтожили склад лекарственных средств компании "Аптека доброго дня". В результате удара были утрачены сотни тонн медикаментов, которые ждали пациенты по всей Украине. Компания опубликовала фотографии склада до и после российской атаки.

Об этом сообщил директор по вопросам стратегического развития и инноваций компании "Аптека доброго дня" Сергей Горницкий в посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

Реклама

Склад "Аптеки доброго дня" до и после российского удара. Фото: Сергей Горницкий/Facebook

Россия уничтожила склад "Аптеки доброго дня"

После российской атаки на месте склада остались обгоревшие конструкции и руины. По словам Сергея Горницкого, компания смогла публично рассказать о последствиях удара только после того, как прошел первый шок.

Директор по вопросам стратегического развития и инноваций "Аптеки доброго дня" обнародовал фотографии объекта до и после атаки. На первых снимках видны заполненные стеллажи и коробки с лекарствами, тогда как после удара от них остались обгоревшие конструкции и руины.

Горницкий подчеркнул, что увидеть результаты уничтожения склада после огромной ежедневной работы компании было чрезвычайно больно. Он описал, как выглядел объект до атаки и что осталось после попадания:

Читайте также:

"Смотреть на фотографии нашего склада лекарственных средств до и после вражеской атаки 3 сентября — невыносимо больно. На первых фото — наш ежедневный титанический труд, заполненные под завязку стеллажи, коробки с медикаментами. На следующих — обгоревшие развалины, безмолвные каркасы металлических конструкций и полные руины, куда цинично прилетел вражеский снаряд".

По словам Горницкого, в результате атаки были уничтожены сотни тонн медикаментов. Эти лекарственные средства ждали пациенты по всей стране для лечения самых разнообразных заболеваний.

Последствия атаки РФ на склад "Аптеки доброго дня". Фото: Сергей Горницкий/Facebook

В компании планируют продолжать работу

Несмотря на масштаб потерь, в "Аптеке доброго дня" заявили, что собирают силы, чтобы двигаться дальше и продолжать работу. Горницкий отметил, что ведение бизнеса в Украине во время войны стало ежедневной борьбой за возможность работать, сохранять рабочие места и держаться.

Он подчеркнул, что уничтожение результатов огромного труда и медикаментов, необходимых пациентам, стало для компании чрезвычайно тяжелым ударом:

"А когда в один миг враг превращает в пепел плоды огромного труда и спасительные лекарства — кажется, что земля уходит из-под ног".

Отдельно Горницкий описал трудности, с которыми украинский бизнес сталкивается во время полномасштабной войны, подчеркнув борьбу за каждый день работы, рабочие места и возможность продолжать деятельность:

"Сегодня вести бизнес в Украине — это ежедневный марафон на выживание, где ты борешься за каждый день, за каждое рабочее место, за каждую возможность удержаться".

В то же время директор компании призвал к взаимной поддержке и единству. По его словам, это необходимо, чтобы выстоять, восстановиться после потерь и продолжить работу.

Горницкий также подчеркнул, что, несмотря на пережитое, компания продолжает держаться.

Отметим, что "Аптека доброго дня" является одной из крупнейших аптечных сетей Украины. По данным самой компании, она входит в топ-5 участников национального рынка по выручке и количеству торговых точек и насчитывает более 800 аптек по всей стране.

В начале сентября российские войска также нанесли удары по другим объектам фармацевтической инфраструктуры Украины. В частности, были повреждены склады фармацевтического гиганта Teva и компании "Биокон".

Скриншот сообщения директора "Аптеки доброго дня"/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 8 сентября 2026 года Россия нанесла удар по зданию телеканала "Мы – Украина", который работает в рамках телемарафона "Єдині новини". В результате атаки здание частично разрушено, известно о пяти пострадавших, а пожар уже потушили спасатели. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот удар по СМИ должен вызвать реакцию Европы и мира, а Россию необходимо остановить.

Новини.LIVE также сообщали, что 8 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. В Киеве и других регионах продолжается ликвидация последствий атаки и восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры. Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с США, Европой и другими партнерами о получении перехватчиков баллистических ракет и развитии системы FREYJA.