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Главная Новости дня Россия уничтожила сотни тонн лекарств "Аптеки доброго дня": фото

Россия уничтожила сотни тонн лекарств "Аптеки доброго дня": фото

Ua ru
8 сентября 2026 15:01
Россия уничтожила сотни тонн лекарств Аптеки доброго дня
Последствия нападения РФ на склад "Аптеки доброго дня". Фото: Сергей Горницкий/Facebook

Российские оккупанты уничтожили склад лекарственных средств компании "Аптека доброго дня". В результате удара были утрачены сотни тонн медикаментов, которые ждали пациенты по всей Украине. Компания опубликовала фотографии склада до и после российской атаки.

Об этом сообщил директор по вопросам стратегического развития и инноваций компании "Аптека доброго дня" Сергей Горницкий в посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Удар РФ по складу Аптеки доброго дня
Склад "Аптеки доброго дня" до и после российского удара. Фото: Сергей Горницкий/Facebook

Россия уничтожила склад "Аптеки доброго дня"

После российской атаки на месте склада остались обгоревшие конструкции и руины. По словам Сергея Горницкого, компания смогла публично рассказать о последствиях удара только после того, как прошел первый шок.

Директор по вопросам стратегического развития и инноваций "Аптеки доброго дня" обнародовал фотографии объекта до и после атаки. На первых снимках видны заполненные стеллажи и коробки с лекарствами, тогда как после удара от них остались обгоревшие конструкции и руины.

Горницкий подчеркнул, что увидеть результаты уничтожения склада после огромной ежедневной работы компании было чрезвычайно больно. Он описал, как выглядел объект до атаки и что осталось после попадания:

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"Смотреть на фотографии нашего склада лекарственных средств до и после вражеской атаки 3 сентября — невыносимо больно. На первых фото — наш ежедневный титанический труд, заполненные под завязку стеллажи, коробки с медикаментами. На следующих — обгоревшие развалины, безмолвные каркасы металлических конструкций и полные руины, куда цинично прилетел вражеский снаряд".

По словам Горницкого, в результате атаки были уничтожены сотни тонн медикаментов. Эти лекарственные средства ждали пациенты по всей стране для лечения самых разнообразных заболеваний.

Атака РФ на Аптеку доброго дня
Последствия атаки РФ на склад "Аптеки доброго дня". Фото: Сергей Горницкий/Facebook

В компании планируют продолжать работу

Несмотря на масштаб потерь, в "Аптеке доброго дня" заявили, что собирают силы, чтобы двигаться дальше и продолжать работу. Горницкий отметил, что ведение бизнеса в Украине во время войны стало ежедневной борьбой за возможность работать, сохранять рабочие места и держаться.

Он подчеркнул, что уничтожение результатов огромного труда и медикаментов, необходимых пациентам, стало для компании чрезвычайно тяжелым ударом:

"А когда в один миг враг превращает в пепел плоды огромного труда и спасительные лекарства — кажется, что земля уходит из-под ног".

Отдельно Горницкий описал трудности, с которыми украинский бизнес сталкивается во время полномасштабной войны, подчеркнув борьбу за каждый день работы, рабочие места и возможность продолжать деятельность:

"Сегодня вести бизнес в Украине — это ежедневный марафон на выживание, где ты борешься за каждый день, за каждое рабочее место, за каждую возможность удержаться".

В то же время директор компании призвал к взаимной поддержке и единству. По его словам, это необходимо, чтобы выстоять, восстановиться после потерь и продолжить работу.

Горницкий также подчеркнул, что, несмотря на пережитое, компания продолжает держаться.

Отметим, что "Аптека доброго дня" является одной из крупнейших аптечных сетей Украины. По данным самой компании, она входит в топ-5 участников национального рынка по выручке и количеству торговых точек и насчитывает более 800 аптек по всей стране.

В начале сентября российские войска также нанесли удары по другим объектам фармацевтической инфраструктуры Украины. В частности, были повреждены склады фармацевтического гиганта Teva и компании "Биокон".

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Скриншот сообщения директора "Аптеки доброго дня"/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 8 сентября 2026 года Россия нанесла удар по зданию телеканала "Мы – Украина", который работает в рамках телемарафона "Єдині новини". В результате атаки здание частично разрушено, известно о пяти пострадавших, а пожар уже потушили спасатели. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот удар по СМИ должен вызвать реакцию Европы и мира, а Россию необходимо остановить.

Новини.LIVE также сообщали, что 8 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. В Киеве и других регионах продолжается ликвидация последствий атаки и восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры. Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с США, Европой и другими партнерами о получении перехватчиков баллистических ракет и развитии системы FREYJA.

лекарства обстрелы аптеки война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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