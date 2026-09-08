РФ знищила сотні тонн ліків Аптеки доброго дня

Наслідки атаки РФ на склад "Аптеки доброго дня". Фото: Сергій Горніцький/Facebook

Російські окупанти знищили склад лікарських засобів компанії "Аптека доброго дня". Унаслідок удару було втрачено сотні тонн медикаментів, які чекали пацієнти по всій Україні. Компанія показала фотографії складу до та після російської атаки.

Про це повідомив директор з питань стратегічного розвитку та інновацій компанії "Аптека доброго дня" Сергій Горніцький у дописі у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Склад "Аптеки доброго дня" до та після російського удару. Фото: Сергій Горніцький/Facebook

Росія знищила склад "Аптеки доброго дня"

Після російської атаки на місці складу залишилися обгорілі конструкції та руїни. За словами Сергія Горніцького, компанія змогла публічно розповісти про наслідки удару лише після того, як минув перший шок.

Директор з питань стратегічного розвитку та інновацій "Аптеки доброго дня" оприлюднив фотографії об’єкта до та після атаки. На перших знімках видно заповнені стелажі та коробки з медикаментами, тоді як після удару від них залишилися обгорілі конструкції та руїни.

Горніцький наголосив, що побачити результати знищення складу після великої щоденної роботи компанії було надзвичайно боляче. Він описав, який вигляд мав об’єкт до атаки та що залишилося після влучання:

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"Дивитися на світлини нашого складу лікарських засобів до і після ворожої атаки 3 вересня — нестерпимо боляче. На перших фото — наша щоденна титанічна праця, заповнені під зав'язку стелажі, коробки з медикаментами. На наступних — обгоріле згарище, німі кістяки металевих конструкцій і тотальні руїни, куди цинічно прилетів ворожий снаряд".

За словами Горніцького, внаслідок атаки було знищено сотні тонн медикаментів. Ці лікарські засоби чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших захворювань.

Наслідки атаки РФ на склад "Аптеки доброго дня". Фото: Сергій Горніцький/Facebook

У компанії планують продовжувати роботу

Попри масштаб втрат, у "Аптеці доброго дня" заявили, що збирають сили, щоб рухатися далі та продовжувати роботу. Горніцький зазначив, що ведення бізнесу в Україні під час війни стало щоденною боротьбою за можливість працювати, зберігати робочі місця та триматися.

Він наголосив, що знищення результатів великої праці та медикаментів, необхідних пацієнтам, стало для компанії надзвичайно важким ударом:

"А коли в одну мить ворог перетворює на попіл результати величезної праці та рятівні ліки — здається, що земля йде з-під ніг".

Окремо Горніцький описав труднощі, з якими український бізнес стикається під час повномасштабної війни, наголосивши на боротьбі за кожен день роботи, робочі місця та можливість продовжувати діяльність:

"Сьогодні вести бізнес в Україні — це щоденний марафон на виживання, де ти борешся за кожен день, за кожне робоче місце, за кожну можливість триматися".

Водночас директор компанії закликав до взаємної підтримки та єдності. За його словами, це необхідно, щоб вистояти, відновитися після втрат і продовжити роботу.

Горніцький також наголосив, що, попри пережите, компанія продовжує триматися.

Зауважимо, що "Аптека доброго дня" є однією з найбільших аптечних мереж України. За даними самої компанії, вона входить до топ-5 учасників національного ринку за виторгом і кількістю торгових точок та має понад 800 аптек по всій країні.

На початку вересня російські війська також завдали ударів по інших об’єктах фармацевтичної інфраструктури України. Зокрема, були пошкоджені склади фармацевтичного гіганта Teva та компанії "Біокон".

Скриншот повідомлення директора "Аптеки доброго дня"/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 8 вересня 2026 року Росія завдала удару по будівлі телеканалу "Ми – Україна", який працює в межах телемарафону "Єдині новини". Унаслідок атаки будівля частково зруйнована, відомо про п’ятьох постраждалих, а пожежу вже загасили рятувальники. Президент Володимир Зеленський заявив, що цей удар по медіа має отримати реакцію Європи та світу, а Росію необхідно зупинити.

Новини.LIVE також писали, що 8 вересня Росія завдала масованого удару по Україні, внаслідок якого є загиблі та постраждалі. У Києві та інших регіонах триває ліквідація наслідків атаки й відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури. Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори зі США, Європою та іншими партнерами щодо отримання перехоплювачів балістичних ракет і розвитку системи FREYJA.