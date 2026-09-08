Зеленський: РФ атакувала будівлю телеканалу "Ми – Україна", є поранені

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росія завдала удару по будівлі телеканалу "Ми – Україна", який працює в межах телемарафону "Єдині новини". Унаслідок атаки будівля частково зруйнована, а станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих. Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака на медіа та журналістів має отримати реакцію Європи й світу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 8 вересня.

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Будівля телеканалу "Ми – Україна", яку атакувала РФ. Фото: ДСНС Києва

Росія атакувала телеканал "Ми – Україна"

За словами президента, російські військові сьогодні завдали удару по медіа та журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканалу "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини" посеред дня, коли журналісти перебували в ефірі.

Унаслідок атаки будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби, а працівники ДСНС уже загасили пожежу.

Станом на момент заяви президента відомо про п’ятьох постраждалих. Водночас Зеленський зазначив, що їх кількість ще може збільшитися.

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Глава держави наголосив, що удар по медіа та журналістах має отримати реакцію Європи та світу. Президент також підкреслив, що жоден удар по Україні та українцях не можна залишати безкарним, а для зупинки Росії необхідні спільні зусилля.

Володимир Зеленський так охарактеризував атаку та закликав до міжнародної реакції:

"Шахеди" проти медіа – це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях — по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям".

Зауважимо, що чергову атаку на українських журналістів було здійснено у Міжнародний день солідарності журналістів, який щороку відзначають 8 вересня. Дата присвячена представникам медіа, які працюють в умовах переслідувань, воєн та інших небезпечних обставин, а також питанням свободи слова і безпеки журналістів.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація журналістів (IFJ) 22 лютого 2023 року призупинила членство Російського союзу журналістів (RUJ), а 7 травня 2026 року його було остаточно виключено з Міжнародної федерації журналістів (МФЖ).

Скриншот заяви Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що напередодні візиту представників США Росія завдала ударів по злітно-посадкових смугах аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни". Володимир Зеленський вважає, що таким чином Кремль хотів продемонструвати нібито відсутність безпеки в Україні для міжнародних партнерів. Попри атаки, американська делегація Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера прибула до Києва потягом.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський розраховує зустрітися з Дональдом Трампом у 20-х числах вересня та обговорити, зокрема, отримання Україною антибалістичних ракет. Представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже отримали детальну інформацію про потреби України та терміни постачання. Паралельно Україна розвиває власну програму FREYJA та розраховує на підтримку США і європейських партнерів.