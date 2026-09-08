День солідарності журналістів 2026: скільки медійників загинули під час повномасштабної війни

Журналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей в Луганській області. Фото: Reuters

Щороку 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Дата присвячена представникам медіа, які працюють в умовах переслідувань, воєн та інших небезпечних обставин, а також питанням свободи слова і безпеки журналістів.

Новини.LIVE розповідають про історію цієї дати, її значення та скільки українських медійників загинули під час повномасштабної війни.

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Історія Міжнародного дня солідарності журналістів

Міжнародний день солідарності журналістів започаткували у 1958 році. Рішення про його відзначення ухвалили на IV конгресі Міжнародної організації журналістів.

Дату обрали на 8 вересня — у цей день 1943 року в Берліні нацисти стратили чехословацького журналіста і письменника Юліуса Фучика.

Фучик був учасником антинацистського руху опору. Після арешту гестапо у 1942 році він перебував у празькій в'язниці, де написав книгу "Репортаж із петлею на шиї". Після його страти твір опублікували, а згодом переклали багатьма мовами.

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Відзначення 8 вересня пов'язане із вшануванням журналістів, які загинули або зазнали переслідувань через свою професійну та громадянську діяльність.

Міжнародний день солідарності журналістів в Україні

В Україні ця дата вже вкотре проходить на тлі повномасштабної війни, під час якої журналісти працюють у прифронтових районах, висвітлюють бойові дії та наслідки російських атак.

За даними Інституту масової інформації, станом на кінець серпня 2026 року від початку повномасштабного вторгнення загинули 134 медійники. Із них 15 загинули під час виконання журналістської діяльності, 105 — як учасники бойових дій, ще 14 — як цивільні жертви російської агресії.

Через агресію РФ загинули двоє журналістів Новини.LIVE

Війна принесла втрати й безпосередньо нашій редакції. Двоє наших колег — Євгеній Сакун та Богдан Затула — загинули внаслідок російської агресії, виконуючи професійну та військову службу.

Оператор Новини.LIVE Євгеній Сакун. Фото: Новини.LIVE

Євгеній Сакун загинув 1 березня 2022 року під час російського удару по телевежі в Києві, де працював оператором. Богдан Затула, кореспондент Новини.LIVE з Харкова, після мобілізації до ЗСУ загинув 26 серпня 2024 року під час російського артилерійського обстрілу.

Кореспондент Новини.LIVE з Харкова Богдан Затула. Фото: Новини.LIVE

Злочини проти журналістів і медіа

ІМІ також веде окремий моніторинг злочинів Росії проти журналістів та медіа. Станом на 24 серпня 2026 року таких злочинів було зафіксовано 971.

За час повномасштабної війни були пошкоджені або зруйновані 105 редакційних офісів, а 338 медіа припинили діяльність через наслідки війни.

У 2026 році небезпека для журналістів також залишається високою. За січень–серпень ІМІ зафіксував 67 російських злочинів проти медіа та журналістів. За цей же період було пошкоджено або зруйновано 33 редакції.

Чому відзначають цей день

Міжнародний день солідарності журналістів є датою для вшанування загиблих медійників та привернення уваги до безпеки журналістів, свободи слова і права суспільства на отримання інформації.

В Україні цього дня також згадують журналістів і медійників, які загинули під час війни, та тих, хто продовжує працювати в умовах бойових дій і російських атак.

Як писали Новини.LIVE, на фронті загинув відомий український телевізійник і військовослужбовець Володимир Тиртичний, який після початку повномасштабного вторгнення долучився до захисту України. За час роботи в медіа він був причетний до створення телевізійних проєктів та працював у журналістиці. Про загибель медійника стало відомо під час його служби у Силах оборони.

Також нещодавно на фронті загинув редактор телеканалів ТЕТ та "2+2" Іван Трембовецький, який після початку повномасштабної війни став на захист України. Він працював у медіасфері та тривалий час був пов’язаний із телевізійними проєктами. Трембовецький загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну.