На фронті загинув екс-телевізійник Starlight Media Володимир Тиртичний

Український військовий та телевезійник Володимир Тиртичний. Фото: Детектор Медіа

На фронті загинув військовослужбовець та співробітник медіагрупи Starlight Media Володимир Тиртичний. Він працював у компанії із 2016 року, був відомий своєю щирістю, добротою та відданістю роботі, а з початком війни став на захист країни.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на прессслужбу компанії Starlight Media.

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Загибель телевізийника

Майже два роки Володимир Тиртичний вважався зниклим безвісті під Покровськом.

"Болючі новини. Ми отримали підтвердження про загибель нашого колеги та військовослужбовця Володимира Тиртичного. Володимир був призваний на військову службу у липні 2024 року, а з 14 листопада 2024 року вважався зниклим безвісти. Тепер надійшло підтвердження, що він загинув цього дня", — йдеться у повідомленні.

Володимир Тиртичний працював у компанії Starlight Media з 2016 року. Починав асистентом режисера на проєкті "Сюрприз", згодом працював редактором-режисером монтажу, а останні роки був фахівцем із підготовки програм до ефіру.

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