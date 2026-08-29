Туск попередив про підготовку РФ до ескалації та назвав критичні місяці

Дональд Туск. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про сигнали стосовно серйозної підготовки Росії до ескалації. Він заявив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону. За його словами, союзники по НАТО повністю поінформовані про контакти між Центральним розвідувальним управлінням та Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на виступ Дональда Туска під час зустрічі з учасниками "Кампус Польща майбутнього" в Ольштині, передає Новини.LIVE.

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Росія готується до ескалації

Туск прокоментував поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За його словами, Польща підтримує постійний зв’язок із керівництвом американської розвідки, тому такі дії не стали несподіванкою.

Він зазначив, що у сфері національної безпеки певні дані мають залишатися закритими, проте це не повинно перешкоджати громадянам отримувати інформацію про ключові ризики та загрози.

За словами Туска, останніми тижнями дедалі частіше з’являються відкриті сигнали, які можуть свідчити про підготовку Росії до подальшої ескалації.

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"Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості — як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими", — заявив Туск.

Як писали Новини.LIVE, у Росії заявили про можливість завдати ударів по британських військових об’єктах як в Україні, так і за її межами. У Москві пов’язують такі погрози з використанням воїнами ЗСУ британського озброєння.

Раніше уряд Угорщини офіційно визнав, що РФ становить загрозу для безпеки Європи та міжнародного порядку. Там наголосили на підтримці України та її права на самооборону.