Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Туск предупредил о подготовке России к эскалации

Туск предупредил о подготовке России к эскалации

Ua ru
29 августа 2026 13:06
Туск предупредил о подготовке РФ к эскалации и назвал критические месяцы
Дональд Туск. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о признаках серьезной подготовки России к эскалации. Он заявил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. По его словам, союзники по НАТО полностью проинформированы о контактах между Центральным разведывательным управлением и Россией.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на выступление Дональда Туска во время встречи с участниками "Кампус Польша будущего" в Ольштыне, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия готовится к эскалации

Туск прокомментировал поездку директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По его словам, Польша поддерживает постоянную связь с руководством американской разведки, поэтому такие действия не стали неожиданностью.

Он отметил, что в сфере национальной безопасности определенные данные должны оставаться засекреченными, однако это не должно мешать гражданам получать информацию о ключевых рисках и угрозах.

По словам Туска, в последние недели всё чаще появляются открытые сигналы, которые могут свидетельствовать о подготовке России к дальнейшей эскалации.

Читайте также:

"Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности — как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми", — заявил Туск.

Как писали Новини.LIVE, в России заявили о возможности нанесения ударов по британским военным объектам как в Украине, так и за ее пределами. В Москве связывают такие угрозы с использованием военнослужащими ВСУ британского вооружения.

Ранее правительство Венгрии официально признало, что РФ представляет угрозу для безопасности Европы и международного порядка. Там подчеркнули поддержку Украины и её права на самооборону.

Польша Украина эскалация Россия Дональд Туск
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации