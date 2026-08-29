Туск предупредил о подготовке РФ к эскалации и назвал критические месяцы

Дональд Туск. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о признаках серьезной подготовки России к эскалации. Он заявил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона. По его словам, союзники по НАТО полностью проинформированы о контактах между Центральным разведывательным управлением и Россией.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на выступление Дональда Туска во время встречи с участниками "Кампус Польша будущего" в Ольштыне, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия готовится к эскалации

Туск прокомментировал поездку директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По его словам, Польша поддерживает постоянную связь с руководством американской разведки, поэтому такие действия не стали неожиданностью.

Он отметил, что в сфере национальной безопасности определенные данные должны оставаться засекреченными, однако это не должно мешать гражданам получать информацию о ключевых рисках и угрозах.

По словам Туска, в последние недели всё чаще появляются открытые сигналы, которые могут свидетельствовать о подготовке России к дальнейшей эскалации.

Читайте также:

"Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности — как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми", — заявил Туск.

Как писали Новини.LIVE, в России заявили о возможности нанесения ударов по британским военным объектам как в Украине, так и за ее пределами. В Москве связывают такие угрозы с использованием военнослужащими ВСУ британского вооружения.

Ранее правительство Венгрии официально признало, что РФ представляет угрозу для безопасности Европы и международного порядка. Там подчеркнули поддержку Украины и её права на самооборону.