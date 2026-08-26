Россия представляет угрозу для безопасности Европы — позиция Мадьяра

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр. Фото: Reuters

Венгерское правительство официально признало, что Россия представляет угрозу не только для самой Венгрии, но и для безопасности Европы и международного порядка. В Будапеште также заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее права на самооборону. Об этом говорится в инструкциях для венгерской делегации на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которые подписал премьер-министр Петер Мадяр,

Пишет Новини.LIVE со ссылкой на "Венгерский вестник".

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Какую позицию заняла Венгрия в отношении России

Новая позиция Будапешта в отношении Москвы зафиксирована в официальном документе, подготовленном для участия венгерской делегации в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

В нем Венгрия осуждает полномасштабную войну России против Украины и подтверждает поддержку ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Кроме того, отмечается, что Будапешт признает право Украины на самооборону. Отдельно в документе подчеркиваются риски для безопасности, которые создает Россия.

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В Будапеште заявили об угрозе со стороны РФ

В венгерском правительстве отметили, что действия России представляют угрозу для Венгрии, европейской безопасности и международного порядка.

Особое внимание в документе уделено венгерскому национальному меньшинству, проживающему в Закарпатье. Отмечается, что действия России создают серьезные риски и для него.