Россия представляет угрозу для безопасности Европы — позиция Мадьяра

Мадяр: Россия представляет угрозу для безопасности Европы
Венгерское правительство официально признало, что Россия представляет угрозу не только для самой Венгрии, но и для безопасности Европы и международного порядка. В Будапеште также заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее права на самооборону. Об этом говорится в инструкциях для венгерской делегации на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которые подписал премьер-министр Петер Мадяр,
Пишет Новини.LIVE со ссылкой на "Венгерский вестник".
Какую позицию заняла Венгрия в отношении России
Новая позиция Будапешта в отношении Москвы зафиксирована в официальном документе, подготовленном для участия венгерской делегации в работе Генеральной Ассамблеи ООН.
В нем Венгрия осуждает полномасштабную войну России против Украины и подтверждает поддержку ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
Кроме того, отмечается, что Будапешт признает право Украины на самооборону. Отдельно в документе подчеркиваются риски для безопасности, которые создает Россия.
В Будапеште заявили об угрозе со стороны РФ
В венгерском правительстве отметили, что действия России представляют угрозу для Венгрии, европейской безопасности и международного порядка.
Особое внимание в документе уделено венгерскому национальному меньшинству, проживающему в Закарпатье. Отмечается, что действия России создают серьезные риски и для него.
Ранее мы писали, что парламент Венгрии избрал новым президентом страны бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку. Должность главы государства стала вакантной после отставки предыдущего президента Тамаша Шуйока, который считался близким к бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Также Новини.LIVE сообщали, что Венгрия заблокировала важный процедурный шаг, необходимый для дальнейшего продвижения Украины и Молдовы на пути к вступлению в ЕС. Будапешт выступил против направления от имени 27 государств-членов совместного письма в Европейский совет и Европейскую комиссию с согласованной позицией стран.