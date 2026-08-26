Росія є загрозою для безпеки Європи - позиція Мадяра

Мадяр: Росія є загрозою для безпеки Європи
Угорський уряд офіційно визнав, що Росія становить загрозу не лише для самої Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку. У Будапешті також заявили про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її права на самооборону. Про це йдеться в інструкціях для угорської делегації на 81-у сесію Генеральної асамблеї ООН, які підписав прем'єр-міністр Петер Мадяр,
Пише Новини.LIVE посилаючись на "Угорський вісник".
Яку позицію Угорщина зайняла щодо Росії
Нова позиція Будапешта щодо Москви зафіксована в офіційному документі, підготовленому для участі угорської делегації в роботі Генеральної асамблеї ООН.
У ньому Угорщина засуджує повномасштабну війну Росії проти України та підтверджує підтримку її суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.
Крім того, зазначається, що Будапешт визнає право України на самооборону. Окремо в документі наголошується на безпекових ризиках, які створює Росія.
У Будапешті заявили про загрозу з боку РФ
В угорському уряді зазначили, що дії Росії становлять загрозу для Угорщини, європейської безпеки та міжнародного порядку.
Окрему увагу в документі приділили угорській національній меншині, яка проживає на Закарпатті. Зазначається, що російські дії створюють серйозні ризики і для неї.
Раніше ми писали, що парламент Угорщини обрав новим президентом країни колишнього голову Верховного суду Андраша Баку. Посада глави держави стала вакантною після відставки попереднього президента Тамаша Шуйока, який вважався близьким до колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Також Новини.LIVE повідомляли, що Угорщина заблокувала важливий процедурний крок, необхідний для подальшого просування України та Молдови на шляху до вступу в ЄС. Будапешт виступив проти направлення від імені 27 держав-членів спільного листа до Європейської ради та Європейської комісії з узгодженою позицією країн.