Росія є загрозою для безпеки Європи - позиція Мадяра

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Фото: Reuters

Угорський уряд офіційно визнав, що Росія становить загрозу не лише для самої Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку. У Будапешті також заявили про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її права на самооборону. Про це йдеться в інструкціях для угорської делегації на 81-у сесію Генеральної асамблеї ООН, які підписав прем'єр-міністр Петер Мадяр,

Пише Новини.LIVE посилаючись на "Угорський вісник".

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Яку позицію Угорщина зайняла щодо Росії

Нова позиція Будапешта щодо Москви зафіксована в офіційному документі, підготовленому для участі угорської делегації в роботі Генеральної асамблеї ООН.

У ньому Угорщина засуджує повномасштабну війну Росії проти України та підтверджує підтримку її суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, зазначається, що Будапешт визнає право України на самооборону. Окремо в документі наголошується на безпекових ризиках, які створює Росія.

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У Будапешті заявили про загрозу з боку РФ

В угорському уряді зазначили, що дії Росії становлять загрозу для Угорщини, європейської безпеки та міжнародного порядку.

Окрему увагу в документі приділили угорській національній меншині, яка проживає на Закарпатті. Зазначається, що російські дії створюють серйозні ризики і для неї.