Андраш Бака став президентом Угорщини після відходу Орбана

Андраш Бака, новий президент Угорщини. Фото: Reuters

Парламент Угорщини обрав колишнього голову Верховного суду Андраша Баку новим президентом країни. Його кандидатуру підтримали депутати правлячої партії "Тиса", тоді як представники "Фідес" Віктора Орбана бойкотували голосування.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Андраш Бака став новим президентом Угорщини

Посада формального глави держави звільнилася після того, як новий прем'єр-міністр країни Петер Мадяр домігся відставки екс-президента Тамаша Шуйока, близького до попереднього угорського прем’єра Віктора Орбана. Термін повноважень Шуйока був скорочений після ухвалення поправки до Конституції.

Бака отримав посаду за підтримки правлячої партії "Тиса", яка прийшла до влади після парламентських виборів у квітні. Депутати "Фідес" не брали участі у голосуванні, виступивши проти зміни глави держави та назвавши призначення Бaки нелегітимним.

Після обрання Бака склав присягу та виступив у парламенті. У своїй промові він розкритикував систему управління, сформовану за часів екс-прем'єра Віктора Орбана, заявивши про надмірну концентрацію влади та недостатню систему стримувань і противаг. Водночас новий президент закликав не перетворювати зміну влади на політичну помсту.

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Чому обрання Баки має символічне значення

Призначення Андраша Баки має особливий політичний контекст. У 2009 році парламент обрав його головою Верховного суду Угорщини, однак він достроково залишив посаду після судової реформи, проведеної урядом Віктора Орбана.

У межах реорганізації судової системи Верховний суд було замінено на Курію, а повноваження Баки припинили раніше встановленого терміну. Пізніше Європейський суд з прав людини встановив, що Угорщина порушила його права під час дострокового припинення повноважень.

Таким чином, повернення Баки на високу державну посаду стало символічним кроком нової влади, яка заявляє про намір демонтувати політичну систему, сформовану за Орбана.

Що відбувається в Угорщині після перемоги "Тиси"

У квітні 2026 року партія Петера Мадяра "Тиса" здобула переконливу перемогу на парламентських виборах та отримала 141 із 199 місць у парламенті. Це поклало край 16-річному періоду перебування Віктора Орбана при владі.

Нова влада пообіцяла відновити демократичні інституції та посилити систему стримувань і противаг. Президентська посада в Угорщині переважно має церемоніальний характер, однак уряд Мадяра прагне надати їй більшої ролі у захисті демократичних механізмів та єдності суспільства.

Термін перебування Баки на посаді обмежений п’ятьма роками або моментом набрання чинності нової конституції — залежно від того, яка подія настане раніше. Водночас за конституційною процедурою він офіційно вступить на посаду після завершення встановленого перехідного періоду.

Новини.LIVE писали, що Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка не підтримала важливий крок на шляху України та Молдови до вступу в Євросоюз. Йдеться про відкриття наступних переговорних кластерів, рішення щодо яких потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Петер Мадяр офіційно розпочав виконання обов’язків прем’єр-міністра Угорщини після складання присяги. У першій промові на посаді він заявив, що угорці продемонстрували безпрецедентну підтримку політичних змін. Мадяр також наголосив, що планує використати парламентську більшість для демонтажу системи, сформованої за часів Віктора Орбана.