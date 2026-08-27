В РФ заявили о возможных ударах по военным объектам Великобритании

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия может нанести удары по военным объектам Великобритании в Украине и за её пределами в ответ на применение украинскими военными британского вооружения. В Министерстве иностранных дел РФ заявили о возможных "катастрофических последствиях" поддержки Киева со стороны Лондона.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, сообщает Новини.LIVE.

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Угрозы России в адрес Великобритании

По словам Захаровой, ответ РФ на украинские удары с применением британского оружия якобы может быть нацелен на любые военные объекты Великобритании в Украине и за ее пределами.

Пресс-секретарь российского МИД призвала британцев задуматься о "неизбежных катастрофических последствиях" политики их властей.

В Москве также призвали правительство Великобритании якобы "отказаться от враждебной и агрессивной линии", которая, по утверждению российской стороны, может привести к переходу войны на "принципиально новый уровень".

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Что предшествовало заявлению Захаровой

Как писал Новини.LIVE, ранее 25 августа Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания подтвердила разрешение на производство в Украине дальнобойных ракет SCALP. По его словам, ранее этот вопрос также обсуждался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который подтвердил разблокировку ракет и лицензии.

Также Новини.LIVE сообщала, что 24 августа премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм поддержал передачу Украине технологий, связанных с ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что такие технологии укрепят оборонный потенциал Украины, а также призвал ограничивать возможности России по производству ракет, в частности посредством санкций против её цепочек поставок.