Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия пригрозила Британии ударами по военным объектам

Россия пригрозила Британии ударами по военным объектам

Ua ru
27 августа 2026 19:36
В РФ заявили о возможных ударах по военным объектам Великобритании
Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия может нанести удары по военным объектам Великобритании в Украине и за её пределами в ответ на применение украинскими военными британского вооружения. В Министерстве иностранных дел РФ заявили о возможных "катастрофических последствиях" поддержки Киева со стороны Лондона.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Угрозы России в адрес Великобритании

По словам Захаровой, ответ РФ на украинские удары с применением британского оружия якобы может быть нацелен на любые военные объекты Великобритании в Украине и за ее пределами.

Пресс-секретарь российского МИД призвала британцев задуматься о "неизбежных катастрофических последствиях" политики их властей.

В Москве также призвали правительство Великобритании якобы "отказаться от враждебной и агрессивной линии", которая, по утверждению российской стороны, может привести к переходу войны на "принципиально новый уровень".

Читайте также:

Что предшествовало заявлению Захаровой

Как писал Новини.LIVE, ранее 25 августа Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания подтвердила разрешение на производство в Украине дальнобойных ракет SCALP. По его словам, ранее этот вопрос также обсуждался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который подтвердил разблокировку ракет и лицензии.

Также Новини.LIVE сообщала, что 24 августа премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм поддержал передачу Украине технологий, связанных с ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что такие технологии укрепят оборонный потенциал Украины, а также призвал ограничивать возможности России по производству ракет, в частности посредством санкций против её цепочек поставок.

оружие Великобритания Россия дальнобойное оружие угрозы
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации