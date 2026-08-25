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Зеленский: Великобритания подтвердила разрешение на производство ракет SCALP

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 16:12
Зеленский сообщил о разрешении Великобритании на производство ракет SCALP
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Великобритания подтвердила Украине разрешение на производство ракет дальнего действия SCALP. Владимир Зеленский также сообщил о подготовке графика производства ракет FREYJA и о новой военной поддержке со стороны партнеров. В частности, Украина получила подтверждение относительно систем ПВО Crotale, ракет к ним, ракет AIM и дополнительной поставки ракет Patriot.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время встречи с представителями СМИ вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом во вторник, 25 августа, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о разрешении на производство ракет SCALP

По словам Владимира Зеленского, Киев получил подтверждение от Великобритании относительно производства дальнобойных ракет SCALP. Глава государства отметил, что ранее этот вопрос обсуждался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также подтвердил разблокировку "скальпов" и лицензии.

Украинский лидер назвал это решение положительным и подчеркнул, что Украина готова двигаться дальше в этом направлении:

"Мы получили подтверждение от Великобритании относительно производства ракет большой дальности SCALP. До этого мы беседовали с президентом Макроном, он подтвердил разблокировку "скальпов" и лицензии. Будем действовать. Считаю, что это сильный позитив и сильное решение".

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Отдельно Зеленский рассказал о дальнейшей работе над ракетами FREYJA. По его словам, в течение 7–10 дней Украина должна получить график, который определит дальнейшие шаги, в частности встречи и вопросы, требующие разблокирования в сотрудничестве с компаниями разных стран.

"И вчера было принято решение, что через 7–10 дней у нас уже будет график по FREYJA: когда будем встречаться, где у нас возникают задержки, с какой компанией из какой страны что-то не получается. Все очень серьезно к этому относятся, будем все разблокировать", — сообщил президент.

Лидер также сообщил о финансовой поддержке со стороны Норвегии. По его словам, страна подтвердила выделение 9 миллиардов долларов финансирования для Украины на 2027 год. Зеленский добавил, что Норвегия, вероятно, поможет финансировать создание офиса по проекту FREYJA:

"Норвегия подтвердила 9 миллиардов долларов финансирования на 2027 год. Это очень серьезно. И они, думаю, помогут нам финансировать создание офиса по проекту FREYJA".

Кроме того, Украина получила подтверждение о поставке нескольких систем противовоздушной обороны Crotale и ракет к ним. Зеленский также сообщил о ракетах AIM, которые Украина использует для уничтожения вражеских ракет, а также о поступлении дополнительных ракет Patriot.

"Также мы получили подтверждение о нескольких системах ПВО Crotale и ракетах к ним. И ракеты AIM, которые мы используем, чтобы сбивать ракеты врага. И ещё немного поступило ракет Patriot. Благодарим партнеров за всю эту поддержку", — подытожил Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 25 августа 2026 года стало известно, что Украина получила небольшую партию ракет для систем ПВО Patriot и ракет AIM. Также подтверждена поставка нескольких комплексов Crotale и ракет к ним. Точное количество ракет Владимир Зеленский не назвал.

Новини.LIVE также писали, что 24 августа 2026 года премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм поддержал передачу Украине технологий, связанных с ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что Лондон одним из первых начал передавать Украине дальнобойное вооружение. По словам Бернхэма, при этом важно ограничивать возможности России по производству и запуску ракет, в частности посредством санкций против её цепочек поставок.

Владимир Зеленский военная помощь ПВО Великобритания ракеты война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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