Зеленський повідомив про дозвіл Британії на виробництво ракет SCALP

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Велика Британія підтвердила Україні дозвіл на виробництво далекобійних ракет SCALP. Володимир Зеленський також повідомив про підготовку графіка щодо виробництва ракет FREYJA та нову військову підтримку від партнерів. Зокрема, Україна отримала підтвердження щодо систем ППО Crotale, ракет до них, ракет AIM та додаткового надходження ракет Patriot.

Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з представниками медіа разом із президентом Естонії Аларом Карісом у вівторок, 25 серпня, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про дозвіл на виробництво ракет SCALP

За словами Володимира Зеленського, Київ отримав підтвердження від Великої Британії щодо виробництва далекобійних ракет SCALP. Глава держави зазначив, що раніше це питання обговорювали з президентом Франції Емманюелем Макроном, який також підтвердив розблокування "скальпів" і ліцензії.

Український лідер назвав це рішення позитивним і наголосив, що Україна готова рухатися далі в цьому напрямку:

"Ми отримали підтвердження від Великої Британії щодо виробництва ракет великої дальності SCALP. До цього ми говорили з Президентом Макроном, він підтвердив розблокування "скальпів" і ліцензії. Будемо діяти. Вважаю, що це сильний позитив і сильне рішення".

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Окремо Зеленський розповів про подальшу роботу щодо ракет FREYJA. За його словами, протягом 7–10 днів Україна має отримати графік, який визначить подальші кроки, зокрема зустрічі та питання, які потребують розблокування у співпраці з компаніями різних країн.

"І вчора було рішення, що за 7–10 днів у нас буде вже графік по FREYJA: коли будемо зустрічатись, де у нас блокується, з якою компанією якої країни щось не виходить. Всі дуже серйозно до цього налаштовані, будемо все розблоковувати", — поінформував президент.

Лідер також повідомив про фінансову підтримку Норвегії. За його словами, країна підтвердила 9 мільярдів доларів фінансування для України на 2027 рік. Зеленський додав, що Норвегія, ймовірно, допоможе фінансувати розбудову офісу щодо FREYJA:

"Норвегія підтвердила 9 мільярдів доларів фінансування на 2027 рік. Це дуже серйозно. І вони, думаю, допоможуть нам фінансувати розбудову офісу щодо FREYJA".

Крім того, Україна отримала підтвердження щодо кількох систем протиповітряної оборони Crotale та ракет до них. Зеленський також повідомив про ракети AIM, які Україна використовує для знищення ворожих ракет, а також про надходження додаткових ракет Patriot.

"Також ми отримали підтвердження щодо кількох систем ППО Crotale і ракет до них. І ракети АІМ, які ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. І ще трішки зайшло ракет Patriot. Дякуємо партнерам за всю цю підтримку", — підсумував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 25 серпня 2026 року стало відомо, що Україна отримала невелику партію ракет для систем ППО Patriot та ракети AIM. Також підтверджено постачання кількох комплексів Crotale і ракет до них. Точну кількість ракет Володимир Зеленський не назвав.

Новини.LIVE також писали, що 24 серпня 2026 року прем’єр Великої Британії Енді Бернхем підтримав передачу Україні технологій, пов’язаних із ракетами Storm Shadow. Він наголосив, що Лондон одним із перших почав передавати Україні далекобійне озброєння. За словами Бернхема, водночас важливо обмежувати можливості Росії виробляти та запускати ракети, зокрема через санкції проти її ланцюжків постачання.