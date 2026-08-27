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Головна Новини дня Росія пригрозила Британії ударами по військових об'єктах

Росія пригрозила Британії ударами по військових об'єктах

Ua ru
27 серпня 2026 19:36
У РФ заявили про можливі удари по військових об'єктах Британії
Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія може завдати ударів по військових об'єктах Великої Британії в Україні та за її межами у відповідь на застосування українськими військовими британського озброєння. У Міністерстві закордонних справ РФ заявили про можливі "катастрофічні наслідки" підтримки Києва з боку Лондона.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, інформує Новини.LIVE.

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Погрози Росії на адресу Британії

За словами Захарової, відповідь РФ на українські удари із застосуванням британської зброї нібито може бути спрямована на будь-які військові об'єкти Великої Британії в Україні та за її межами.

Речниця російського МЗС закликала британців замислитися над "неминучими катастрофічними наслідками" політики їхньої влади.

У Москві також закликали уряд Великої Британії нібито "відмовитися від ворожої та агресивної лінії", яка, за твердженням російської сторони, може призвести до переходу війни на "принципово новий рівень".

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Що передувало заяві Захарової

Як писали Новини.LIVE, раніше 25 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія підтвердила дозвіл на виробництво в Україні далекобійних ракет SCALP. За його словами, раніше це питання також обговорювали з президентом Франції Емманюелем Макроном, який підтвердив розблокування ракет і ліцензії.

Також Новини.LIVE писали, що 24 серпня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем підтримав передачу Україні технологій, пов’язаних із ракетами Storm Shadow. Він наголосив, що такі технології посилять оборонні можливості України, а також закликав обмежувати можливості Росії виробляти ракети, зокрема через санкції проти її ланцюжків постачання.

зброя Велика Британія Росія далекобійна зброя погрози
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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