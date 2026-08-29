На фронте погиб бывший тележурналист Starlight Media Владимир Тиртичный

Украинский военный и телеведущий Владимир Тиртичный. Фото: Детектор Медиа

На фронте погиб военнослужащий и сотрудник медиагруппы Starlight Media Владимир Тиртичный. Он работал в компании с 2016 года, был известен своей искренностью, добротой и преданностью работе, а с началом войны встал на защиту страны.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу компании Starlight Media.

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Гибель телевизионщика

Почти два года Владимир Тиртичный считался пропавшим без вести под Покровском.

"Печальные новости. Мы получили подтверждение гибели нашего коллеги и военнослужащего Владимира Тиртичного. Владимир был призван на военную службу в июле 2024 года, а с 14 ноября 2024 года числился пропавшим без вести. Теперь поступило подтверждение, что он погиб в этот день", — говорится в сообщении.

Владимир Тиртичный работал в компании Starlight Media с 2016 года. Начинал ассистентом режиссера на проекте, впоследствии работал редактором-режиссером монтажа, а в последние годы был специалистом по подготовке программ к эфиру.

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