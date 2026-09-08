День солидарности журналистов 2026: сколько представителей СМИ погибли во время полномасштабной войны

Журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей в Луганской области. Фото: Reuters

Ежегодно 8 сентября во всём мире отмечается Международный день солидарности журналистов. Эта дата посвящена представителям СМИ, работающим в условиях преследований, войн и других опасных обстоятельств, а также вопросам свободы слова и безопасности журналистов.

Новини.LIVE рассказывают об истории этой даты, её значении и о том, сколько украинских журналистов погибли во время полномасштабной войны.

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История Международного дня солидарности журналистов

Международный день солидарности журналистов был учреждён в 1958 году. Решение о его праздновании было принято на IV конгрессе Международной организации журналистов.

Датой было выбрано 8 сентября — в этот день 1943 года в Берлине нацисты казнили чехословацкого журналиста и писателя Юлиуса Фучика.

Фучик был участником антинацистского движения сопротивления. После ареста гестапо в 1942 году он находился в пражской тюрьме, где написал книгу "Репортаж с петлей на шее". После его казни произведение было опубликовано, а впоследствии переведено на многие языки.

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Празднование 8 сентября связано с чествованием журналистов, которые погибли или подверглись преследованиям из-за своей профессиональной и гражданской деятельности.

Международный день солидарности журналистов в Украине

В Украине эта дата в очередной раз проходит на фоне полномасштабной войны, во время которой журналисты работают в прифронтовых районах, освещают боевые действия и последствия российских атак.

По данным Института массовой информации, по состоянию на конец августа 2026 года с начала полномасштабного вторжения погибли 134 представителя СМИ. Из них 15 погибли при исполнении журналистских обязанностей, 105 — как участники боевых действий, ещё 14 — как гражданские жертвы российской агрессии.

Из-за агрессии РФ погибли два журналиста Новини.LIVE

Война принесла урон и непосредственно нашей редакции. Два наших коллег — Евгений Сакун и Богдан Затула — погибли в результате российской агрессии, выполняя профессиональную и военную службу.

Оператор Новини.LIVE Евгений Сакун. Фото: Новини.LIVE

Евгений Сакун погиб 1 марта 2022 во время российского удара по телебашне в Киеве, где работал оператором. Богдан Затула, корреспондент Новини.LIVE из Харькова, после мобилизации в ВСУ погиб 26 августа 2024 во время российских артиллерийских обстрелов.

Корреспондент Новини.LIVE из Харькова Богдан Затула. Фото: Новини.LIVE

Преступления против журналистов и СМИ

ИМИ также ведет отдельный мониторинг преступлений России против журналистов и СМИ. По состоянию на 24 августа 2026 года таких преступлений было зафиксировано 971.

За время полномасштабной войны были повреждены или разрушены 105 редакционных офисов, а 338 СМИ прекратили деятельность из-за последствий войны.

В 2026 году опасность для журналистов также остается высокой. За январь–август ИМИ зафиксировал 67 российских преступлений против СМИ и журналистов. За этот же период были повреждены или разрушены 33 редакции.

Почему отмечают этот день

Международный день солидарности журналистов — это день памяти погибших работников СМИ и привлечения внимания к безопасности журналистов, свободе слова и праву общества на получение информации.

В Украине в этот день также вспоминают журналистов и работников СМИ, погибших во время войны, а также тех, кто продолжает работать в условиях боевых действий и российских атак.

Как писали Новини.LIVE, на фронте погиб известный украинский телеведущий и военнослужащий Владимир Тиртичный, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к защите Украины. За время работы в СМИ он участвовал в создании телевизионных проектов и занимался журналистикой. О гибели медиа-работника стало известно во время его службы в Силах обороны.

Также недавно на фронте погиб редактор телеканалов ТЕТ и "2+2" Иван Трембовецкий, который после начала полномасштабной войны встал на защиту Украины. Он работал в медиасфере и долгое время был связан с телевизионными проектами. Трембовецкий погиб при выполнении боевого задания, защищая Украину.