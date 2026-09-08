Зеленский: РФ атаковала здание телеканала «Мы — Украина», есть раненые

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Россия нанесла удар по зданию телеканала "Мы — Украина", который вещает в рамках телемарафона "Єдині новини". В результате атаки здание частично разрушено, и на данный момент известно о пяти пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на СМИ и журналистов должна вызвать реакцию Европы и всего мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во вторник, 8 сентября.

Реклама

Здание телеканала "Мы — Украина", подвергшееся нападению со стороны РФ. Фото: ГСЧС Киева

Россия атаковала телеканал "Мы – Украина"

По словам президента, российские военные сегодня нанесли удар по СМИ и журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы – Украина", вещающего телемарафон "Єдині новини", в середине дня, когда журналисты находились в эфире.

В результате атаки здание частично разрушено. На месте работают все необходимые службы, а сотрудники ГСЧС уже потушили пожар.

По состоянию на момент заявления президента известно о пяти пострадавших. В то же время Зеленский отметил, что их число ещё может увеличиться.

Читайте также:

Спасатели на месте атаки РФ на здание телеканала. Фото: ГСЧС Украины

Глава государства подчеркнул, что удар по СМИ и журналистам должен вызвать реакцию Европы и всего мира. Президент также подчеркнул, что ни один удар по Украине и украинцам нельзя оставлять безнаказанным, а для того, чтобы остановить Россию, необходимы совместные усилия.

Владимир Зеленский так охарактеризовал атаку и призвал к международной реакции:

"Шахеды" против СМИ — это новая страница российской деградации, и на это обязательно должна последовать реакция Европы и всего мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам — по жизни. Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря совместным усилиям".

Отметим, что очередная атака на украинских журналистов была совершена в Международный день солидарности журналистов, который ежегодно отмечается 8 сентября. Этот день посвящен представителям СМИ, работающим в условиях преследований, войн и других опасных обстоятельств, а также вопросам свободы слова и безопасности журналистов.

Напомним, что Международная федерация журналистов (IFJ) 22 февраля 2023 года приостановила членство Российского союза журналистов (RUJ), а 7 мая 2026 года он был окончательно исключен из Международной федерации журналистов (МФЖ).

Скриншот заявления Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что накануне визита представителей США Россия нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов "Борисполь" и "Жуляны". Владимир Зеленский считает, что таким образом Кремль хотел продемонстрировать международным партнерам якобы отсутствие безопасности в Украине. Несмотря на атаки, американская делегация в составе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера прибыла в Киев на поезде.

Новини.LIVE также сообщали, что Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом в 20-х числах сентября и обсудить, в частности, получение Украиной антибаллистических ракет. Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже получили подробную информацию о потребностях Украины и сроках поставок. Параллельно Украина развивает собственную программу FREYJA и рассчитывает на поддержку США и европейских партнеров.