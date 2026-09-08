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Главная Новости дня Зеленский прокомментировал атаки на аэропорты перед визитом переговорщиков из США

Зеленский прокомментировал атаки на аэропорты перед визитом переговорщиков из США

Ua ru
8 сентября 2026 12:26
Зеленский раскрыл цель ударов РФ по Борисполю и Жулянам
Владимир Зеленский рассказал об атаках на аэропорты. Фото: Офис Президента Украины

Украинские аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" накануне визита американской делегации. По его словам, Кремль пытался продемонстрировать, что Украина якобы не способна обеспечить безопасность международных партнеров.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента.

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Владимир Зеленский
Переговоры украинской и американской сторон. Фото: Офис Президента Украины

Россия атаковала аэропорты

По словам Зеленского, Украина была готова принять американскую делегацию в составе Стива Виткоффа и Джареда Кушнера самолетом как в "Борисполе", так и в аэропорту "Жуляны" в Киеве.

Президент считает, что именно поэтому российские войска нанесли удары по взлетно-посадочным полосам обоих аэропортов.

"Россия, безусловно, хотела подчеркнуть, что в Украине нет безопасности, и они нанесли удары как по взлетно-посадочной полосе в "Жулянах", так и по взлетно-посадочной полосе в "Борисполе". Но, тем не менее, все работало", — сказал Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что украинские аэропорты технически готовы принимать международные делегации, однако вопрос безопасности зависит от действий России.

Американцы приехали, но на поезде

Президент сообщил, что Украина также прорабатывала альтернативный маршрут через Гомель, откуда до Киева на автомобиле можно добраться примерно за три часа.

Однако американская сторона из соображений безопасности решила воспользоваться железной дорогой. По словам Зеленского, этот вариант оказался комфортным, а представителям США понравилась поездка на поезде.

Глава государства также сообщил, что предложил американской делегации в дальнейшем пользоваться президентским самолетом Украины. Если они не захотят лететь на американском самолете, его можно будет оставить в Польше или другой соседней стране, а в Киев гостей доставит украинский президентский самолет.

Также Зеленский выразил надежду, что американские чиновники будут чаще посещать Киев, ведь это, по его мнению, станет свидетельством одинакового уважения к Украине и России в ходе дипломатических контактов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что США прорабатывают возможные договоренности между Украиной и Россией по деэскалации зимой. Предложения касаются энергетики, экспорта зерна, нефти и газа.

Также Новини.LIVE писал о результатах переговоров американских представителей в Москве и Киеве. Стив Виткофф заявил о существенном прогрессе в работе над завершением войны. Стороны также продвинулись в подготовке новой трехсторонней встречи Украины, США и России.

Владимир Зеленский аэропорт Борисполь обстрелы война в Украине Стив Виткофф
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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