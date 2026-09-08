Зеленський розкрив мету ударів РФ по Борисполю та Жулянах

Володимир Зеленський розповів про атаки на аеропорти. Фото: Офіс Президента України

Українські аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" напередодні візиту американської делегації. За його словами, Кремль намагався продемонструвати, що Україна нібито не здатна гарантувати безпеку для міжнародних партнерів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву президента.

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Перемовини української а американської сторін. Фото: Офіс Президента України

Росія атакувала аеропорти

За словами Зеленського, Україна була готова прийняти американську делегацію Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера літаком як у "Борисполі", так і в аеропорту "Жуляни" у Києві.

Президент вважає, що саме тому російські війська завдали ударів по злітно-посадкових смугах обох аеропортів.

"Росія, безумовно, хотіла підкреслити, що немає безпеки в Україні, і вони вдарили і по смузі в "Жулянах", і по смузі "Борисполя". Але, тим не менш, усе працювало", — сказав Зеленський.

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Зеленський наголосив, що українські аеропорти технічно готові приймати міжнародні делегації, однак питання безпеки залежить від дій Росії.

Американці приїхали, але потягом

Президент повідомив, що Україна також опрацьовувала альтернативний маршрут через Гомель, звідки до Києва автомобілем можна дістатися приблизно за три години.

Однак американська сторона з міркувань безпеки вирішила скористатися залізницею. За словами Зеленського, цей варіант виявився комфортним, а представникам США сподобалася подорож потягом.

Глава держави також повідомив, що запропонував американській делегації надалі користуватися президентським літаком України. Якщо вони не захочуть летіти американським бортом, його можна буде залишити в Польщі чи іншій сусідній країні, а до Києва гостей доставить український президентський літак.

Також Зеленський висловив сподівання, що американські посадовці частіше відвідуватимуть Київ, адже це, на його думку, стане свідченням однакової поваги до України та Росії під час дипломатичних контактів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що США опрацьовують можливі домовленості між Україною та Росією щодо деескалації взимку. Пропозиції стосуються енергетики, експорту зерна, нафти та газу.

Також Новини.LIVE писав про результати переговорів американських представників у Москві та Києві. Стів Віткофф заявив про суттєвий прогрес у роботі над завершенням війни. Сторони також просунулися в підготовці нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії.