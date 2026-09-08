Зеленський розповів про переговори щодо перехоплювачів для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У Києві та інших регіонах України триває ліквідація наслідків масованої російської атаки. Через удар загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення, також є значні пошкодження цивільної інфраструктури. Україна продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та отримання засобів для перехоплення балістичних ракет.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 8 вересня.

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Зеленський про наслідки атаки РФ 8 вересня

За словами президента Володимира Зеленського, у Києві та області, а також у багатьох інших регіонах із ночі тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. Він зазначив, що атака була складною, а росіяни намагалися спланувати її так, щоб завдати якомога більшої шкоди життю людей.

У столиці зафіксували значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури. Станом на момент заяви було відомо про десятьох поранених, усім, хто цього потребує, надають медичну допомогу.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати 13 людей. Водночас унаслідок атаки загинули двоє людей.

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У Київській області російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі. На Одещині під атакою опинився звичайний ринок.

У Харкові поранені двоє людей, пошкоджено багатоквартирний будинок. Вранці росіяни також атакували тепловоз потяга Київ — Суми на залізничній станції в Сумській області. На щастя, внаслідок цього удару ніхто не постраждав, триває евакуація людей.

Крім того, російські війська били по Запоріжжю та Дніпровщині.

Зеленський про потребу в перехоплювачах балістики

Окремо президент наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони. За його словами, попри результативну роботу по крилатих ракетах, найбільш складною для українських сил залишається протидія балістичним ракетам.

Зеленський зазначив, що Україна щодня говорить партнерам про потребу в таких перехоплювачах. За його словами, Київ уже обговорював це питання з американською та європейською сторонами, а нові зустрічі заплановані, зокрема, на сьогодні.

Йдеться також про переговори з представниками держав і компаній, які можуть допомогти з постачаннями та українською антибалістичною системою FREYJA. Водночас Зеленський подякував партнерам, які визначають допомогу Україні у сфері ППО пріоритетом.

"Загалом 175 повітряних цілей збили вночі наші воїни, але, на жаль, не всі. Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах.

Вже спілкувалися про це з американцями та європейцями, і будуть ще зустрічі, зокрема сьогодні, з представниками держав та компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з нашою антибалістичною системою FREYJA. Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей", — резюмував лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 7 вересня 2026 року Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до розгляду на Ставці спільної антибалістичної програми FREYJA. Найближчим часом Україна проведе зустрічі з міжнародними партнерами, державами та компаніями, залученими до проєкту. Також на Ставці планують обговорити розвиток додаткових далекобійних ударних спроможностей України.

Новини.LIVE також писали, що Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні й закликала союзників пришвидшити постачання озброєння. Українські представники наголосили, що своєчасне посилення ППО та дрони матимуть визначальне значення цієї зими. Посилення української ППО та ПРО стане одним із ключових питань засідання у форматі "Рамштайн" 8 вересня.