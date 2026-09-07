Ігор Клименко доповів Зеленському про підготовку до Ставки

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку розгляду на Ставці питань щодо спільної антибалістичної програми FREYJA та розвитку додаткових далекобійних спроможностей України. Найближчим часом заплановані зустрічі з міжнародними партнерами, державами та компаніями, залученими до проєкту.

Про це Зеленський заявив за підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка, інформує Новини.LIVE.

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Про що доповів секретар РНБО

За словами Зеленського, Україна готується до розгляду відповідних питань на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Зустріч Володимира Зеленського та Ігоря Клименка. Фото: Володимир Зеленський

Найближчим часом відбудуться зустрічі з міжнародними партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми FREYJA.

Окремо Україна працює над розвитком додаткових далекобійних ударних спроможностей. За підсумками цієї роботи питання планують винести на розгляд Ставки.

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Клименко контролюватиме виконання рішень

Президент наголосив, що секретар Ради національної безпеки і оборони України забезпечує контроль за виконанням рішень Ставки.

Зеленський окремо підкреслив необхідність повного виконання попередніх рішень щодо протидії російським ударним безпілотникам та прискорення відповідних виробничих процесів.

Також Клименко доповів президенту щодо змін у роботі апарату Ради національної безпеки і оборони України, залучення необхідних ресурсів та кадрових питань.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський провів нараду після переговорів із представниками української переговорної групи. Серед ключових тем обговорення були захист українського неба, підготовка до зимового періоду та подальша дипломатична робота.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив про успішні далекобійні удари українських сил по російських військових та економічних об'єктах. Зокрема, йшлося про ураження об'єктів нафтопереробної галузі РФ, а також місця зберігання та запуску російських ударних безпілотників.