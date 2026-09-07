Игорь Клименко доложил Зеленскому о подготовке к Ставке

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к рассмотрению на Ставке вопросов, касающихся совместной антибаллистической программы FREYJA и развития дополнительных дальнобойных возможностей Украины. В ближайшее время запланированы встречи с международными партнерами, государствами и компаниями, вовлеченными в проект.

Об этом Зеленский заявил по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко, сообщает Новини.LIVE.

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О чем доложил секретарь СНБО

По словам Зеленского, Украина готовится к рассмотрению соответствующих вопросов на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Встреча Владимира Зеленского и Игоря Клименко. Фото: Владимир Зеленский

В ближайшее время состоятся встречи с международными партнерами на уровне государств и компаний, вовлеченных в разработку совместной антибаллистической программы FREYJA.

Отдельно Украина работает над развитием дополнительных дальнобойных ударных возможностей. По итогам этой работы вопрос планируется вынести на рассмотрение Ставки.

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Клименко будет контролировать выполнение решений

Президент подчеркнул, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечивает контроль за выполнением решений Ставки.

Зеленский отдельно подчеркнул необходимость полного выполнения предыдущих решений по противодействию российским ударным беспилотникам и ускорению соответствующих производственных процессов.

Также Клименко доложил президенту об изменениях в работе аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, привлечении необходимых ресурсов и кадровых вопросах.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский провел совещание после переговоров с представителями украинской переговорной группы. Среди ключевых тем обсуждения были защита украинского неба, подготовка к зимнему периоду и дальнейшая дипломатическая работа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил об успешных дальнобойных ударах украинских сил по российским военным и экономическим объектам. В частности, речь шла о поражении объектов нефтеперерабатывающей отрасли РФ, а также мест хранения и запуска российских ударных беспилотников.