Игорь Клименко доложил Зеленскому о подготовке к Ставке

Зеленский: готовим встречу по антибаллистической программе FREYJA
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к рассмотрению на Ставке вопросов, касающихся совместной антибаллистической программы FREYJA и развития дополнительных дальнобойных возможностей Украины. В ближайшее время запланированы встречи с международными партнерами, государствами и компаниями, вовлеченными в проект.
Об этом Зеленский заявил по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко, сообщает Новини.LIVE.
О чем доложил секретарь СНБО
По словам Зеленского, Украина готовится к рассмотрению соответствующих вопросов на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.
В ближайшее время состоятся встречи с международными партнерами на уровне государств и компаний, вовлеченных в разработку совместной антибаллистической программы FREYJA.
Отдельно Украина работает над развитием дополнительных дальнобойных ударных возможностей. По итогам этой работы вопрос планируется вынести на рассмотрение Ставки.
Клименко будет контролировать выполнение решений
Президент подчеркнул, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечивает контроль за выполнением решений Ставки.
Зеленский отдельно подчеркнул необходимость полного выполнения предыдущих решений по противодействию российским ударным беспилотникам и ускорению соответствующих производственных процессов.
Также Клименко доложил президенту об изменениях в работе аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, привлечении необходимых ресурсов и кадровых вопросах.
Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский провел совещание после переговоров с представителями украинской переговорной группы. Среди ключевых тем обсуждения были защита украинского неба, подготовка к зимнему периоду и дальнейшая дипломатическая работа.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил об успешных дальнобойных ударах украинских сил по российским военным и экономическим объектам. В частности, речь шла о поражении объектов нефтеперерабатывающей отрасли РФ, а также мест хранения и запуска российских ударных беспилотников.